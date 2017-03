Mit Kita-Taskforce Problem fehlender Betreuungsplätze angehen

Langen - Mit Musik und Politprominenz hatte die CDU zum Bürgerempfang in die Stadthalle geladen. Als Gastredner war Wolfgang Steiger, Bundesgeschäftsführer und Generalsekretär des Wirtschaftsrats der CDU, aus Berlin nach Langen gekommen.

Neben der anstehenden Bundestagswahl spielten lokale Themen eine bedeutende Rolle beim CDU-Bürgerempfang. Vorsitzender Christian Gött lobte die gute Zusammenarbeit innerhalb der Fraktion mit einem jüngeren Team, das sachorientiert und engagiert arbeite. „Dass Langen wächst, ist begrüßenswert. Gefühlt wöchentlich wird über neue Projekte berichtet, werden Baukräne aufgestellt, oder städtische Grundstücke an Investoren veräußert“, sagte Gött. Aber gerade im Hinblick auf das „Mega-Projekt Baugebiet Liebigstraße“ müsse der Ausbau der Infrastruktur mit einhergehen. „Neue Bürger haben Bedürfnisse, brauchen Kitas, Schulen, Straßen, Freizeit und Sportmöglichkeiten.

In der Marktwirtschaft will der Investor natürlich ertragreich bauen, wir werden aber nicht zulassen, dass dies zu Lasten der Langener Bürger oder Neubürger geschieht“, stellte er klar. Dem Problem der mangelnden Kita-Plätze wolle die CDU mit einer Kita-Taskforce begegnen, die schon in der nächsten Sitzungsrunde der Stadtverordnetenversammlung eingebracht werden soll. Es gehe darum, kreative und unkonventionelle Lösungen zu suchen, um den Eltern schon kurzfristig zu helfen, betonte der Parteivorsitzende.

Als „neuer“ Stadtverordneter legte Dr. Andreas Keppeler seine Motivation dar, in die Politik zu gehen: Das Leserbriefe schreiben alleine habe ihm nicht mehr gereicht, er wolle selbst etwas verändern. „Ich war noch nie Politiker, aber nach einem Jahr kann ich sagen: Es ist sehr interessant, bedeutet zwar hohen Aufwand, macht aber Spaß.“ Keppeler kritisierte Fehler der politischen Verwaltung, wodurch die Regionaltangente West keine Anbindung an Langen bekomme. Er befürchtet einen signifikanten Standortnachteil für Langen, wenn die Stadt den Regionalexpress-Halt verliert, weil der Bahnhof Buchschlag ausgebaut wird. „Man hätte wohl besser 15 000 Euro in die Planungsgesellschaft der Regional-Tangente West investiert, anstatt den Ausbau der B 486 zu bremsen! Eine erheblich größere Wirtschaftskompetenz und Weitsicht in der Stadtentwicklung täten dem Rathaus und der Stadt sicher gut.“ (zcol)