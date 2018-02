Wer klaut eine Bank im Wald?

+ Unbekannte haben die handgearbeitete, etwa 800 Euro teure Sitzgelegenheit (das Bild zeigt ein Vergleichsmodell) am vergangenen Wochenende verschwinden lassen. Der VVV hat Anzeige erstattet. © ms

In der Tat vermissen der Verein und so mancher Spaziergänger seit Kurzem eine beliebte Sitzgelegenheit im Stadtwald am Rande des Neurotts. „Die Holzbank stand etwa hundert Meter hinter dem Wasserwerk West an der Gabelung der Siebten Steinschneise zusammen mit einem Papierkorb“, schildert Manfred Strohfeldt. Er zählt zu den Ersten, die das Fehlen bemerkt haben und ist einer jener Bürger, deren Initiative und Mithilfe die Aufstellung besagter und etlicher weiterer Sitzgelegenheiten im Langener Stadtwald durch den VVV und das Forstamt zu verdanken ist. „Schon ein dicker Hund“, findet Strohfeldt. „Immerhin schlägt eine so massive, handgearbeitete Bank mit etwa 800 Euro zu Buche. “.