Klinik-Dieb nach Flucht geschnappt

Langen - Polizeibeamte haben am Dienstagabend in der Röntgenstraße einen mutmaßlichen Dieb festgenommen. Der 36-Jährige soll sich kurz nach 19 Uhr in einen Aufenthaltsraum der Asklepios Klinik geschlichen und einen Geldbeutel sowie ein Handy gestohlen haben.

Als eine Mitarbeiterin hinzukam, flüchtete der mutmaßliche Täter mit einem Fahrrad vom Klinikgelände. Kurz darauf wurde er von Polizisten gestoppt. Der Festgenommene verbrachte die Nacht im Gewahrsam und wurde schließlich dem Fachkommissariat der Offenbacher Kripo übergeben. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt wurde der Beschuldigte, der in Deutschland keinen festen Wohnsitz hat, dem Haftrichter vorgeführt. (ble.)

Rubriklistenbild: © picture-alliance/ dpa