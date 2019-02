Das sind die Chancen und Hürden der Inklusion 

Langen – Die Janusz-Korczak-Schule ist seit 2012 Beratungszentrum für geistig behinderte Kinder und für den Förderschwerpunkt körperlich-motorische Entwicklung für Stadt und Kreis Offenbach.

Seit 2018 ist die Langener Schule auch überregionales Beratungs- und Förderzentrum für beide Bereiche. Wir haben mit Manfred Stich, dem langjährigem und kürzlich in den Ruhestand verabschiedeten Leiter der Einrichtung, und seiner Stellvertreterin Iris Radloff (die auch Leiterin des Beratungs- und Förderzentrums ist) über Inklusion, die Herausforderungen und Hürden gesprochen.

Der Kreis Offenbach ist Modellregion für Inklusion. Das Projekt begann mit dem Schuljahr 2014/2015 und endet mit dem Schuljahr 2018/2019. Die Intention war: die Inklusion mit Nachdruck voranzubringen. Sie kennen beide Seiten, aus Sicht der Förderschule/aus der Sicht des Schulamtes: Ist das gelungen?

MANFRED STICH: Die Inklusion wirklich mit Nachdruck voranzubringen – dieses Gefühl hatte ich nie. Ich war im Schulamt und habe diese Anfangsentwicklung mitbekommen. Sie war geprägt von vielen Fragen. Es gab viele Gruppen, Steuer- und Kontrollgruppen – es war ein sehr schleppender Prozess. Ich hatte auch immer das Gefühl: Man denkt an Vieles, aber nicht an unseren Bereich der geistigen Entwicklung. Die Schule für Lernhilfe stand im Vordergrund und ebenso die politischen Entscheidungen, wie die Schließung des Teilbereichs Lernhilfe an der Fröbelschule in Neu-Isenburg.

IRIS RADLOFF: Wir sind aber schon 2012/13 in die Inklusion gestartet. Elf Schüler mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung wurden von neun Förderschullehrern an Regelschulen unterrichtet. Diese Zahl ist immens gestiegen: In diesem Schuljahr stehen wir bei 90 Schülern, die an 40 Schulen von 52 Kollegen inklusiv beschult werden. Wir haben mit neun Stunden Betreuung für ein geistiges Entwicklungskind angefangen. Wenn wir zwei Förderschulkinder in einer Grundschulklasse haben, erreichen wir mit 18 Stunden bei 21 Wochenstunden fast eine pädagogische Doppelbesetzung in der Klasse. So konnten wir sehr gut inklusiv starten, denn so macht Inklusion Sinn.

Gibt es Probleme auf dem Weg der Inklusion behinderter Kinder an den Regelschulen?

IRIS RADLOFF: Es gibt sehr wohl Stolpersteine: Teamfindungsprozesse im Kollegium – das muss man sehr bewusst gestalten. Regelschullehrer fühlen sich verantwortlich für ihre Schüler und ihren Bildungsauftrag, den sie ja auch haben. Unsere Förderschullehrer haben das gleiche Gefühl für ihre Schüler. Aber Inklusion bedeutet ja nicht nebeneinander, sondern miteinander. Das ist auch immer ein Prozess. Wir müssen aber auch aufpassen: Es wird immer eine ressourcen-politische Diskussion bleiben, denn Qualität entsteht nur durch gewisse Ressourcen, Lehrerstunden, die wir in diese Inklusionsklassen reingeben müssen. Inzwischen ist das nämlich schon zurückgefahren worden und für jedes Kind gibt es nur noch sieben Stunden, perspektivisch sogar nur noch sechs Stunden mit der Förderschullehrkraft.

MANFRED STICH: Das ist eine etwas komplizierte Rechnung, denn die Stunden wurden vom Hessischen Kultusministerium eingefroren. Das bedeutet, wir hatten für 50 Schüler eine bestimmte Anzahl an Stunden, die jetzt für 90 Schüler ausreichen muss. Dies zieht automatisch einen Förder- und Qualitätsverlust nach sich.

Haben die Förderschulen, hier die Janusz-Korczak-Schule, dank der steigenden Inklusionszahlen jetzt deutlich sinkende Schülerzahlen?

IRIS RADLOFF: Nein. Unsere Schule ist voll und platzt sogar aus allen Nähten. Wir haben gerade neue Räume bekommen. Es gibt mehr Kinder mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung. Wir sind ein Zuzugsgebiet im Ballungsraum – das merken wir eben auch.

Es gilt ja bei der Inklusion der Elternwille. Entscheiden sich Eltern geistig behinderter Kinder im Zweifel immer für die Inklusion?

IRIS RADLOFF: Nein überhaupt nicht. Gerade wir hier im Westkreis haben an der Janusz-Korczak-Schule viele Eltern, die die Förderschule für ihre Kinder vorziehen. Aber es gibt auch besondere Konzepte, die wir umsetzen, wie die Kooperationsklassen, beispielsweise an der Albert-Schweitzer-Schule. Dort gibt es eine Förderklasse, die an der Regel-Grundschule angesiedelt sind. Die Kinder haben Unterricht zusammen, aber auch Rückzugsmöglichkeiten in ihrer Förderklasse. Für die Viertklässler, die dort im Sommer abgehen, ziehen wir gerade ein solches Modell an der weiterführenden Albert-Einstein-Schule auf. Wir wollen eine solche Klasse auch an der neuen Grundschule in Langen realisieren. Das sind Modelle, die auch Eltern sehr interessant finden.

Gibt es Kinder, die inklusiv an der Regelschule unterrichtet werden, die wieder zurück in die Förderschule kommen?

IRIS RADLOFF: Ja, die gibt es. Momentan sind es noch Einzelfälle, aber das wird ansteigen. Weniger Stunden in der Inklusion wird zur Folge haben, dass diese Kinder an zwei Tagen in der Woche völlig unversorgt sind und das ist dann manchmal nicht mehr machbar. Dann scheitert es oftmals an Verhaltensdispositionen bei den Kindern, die sich entwickeln – gerade an der weiterführenden Schule. Wenn sich dann der Regelschullehrer um zwei geistig behinderte Kinder kümmern muss und vielleicht noch ein Lernhilfe-Kind dazu kommt – und das in der Hälfte der Stunden ohne förderpädagogische Unterstützung –, ist es fast nicht mehr darstellbar. Da sind die kooperativen Ansätze erfolgversprechender, wo ein ganzes Förderschulteam an die Regelschule geht und ein gemeinsames Miteinander, aber auch ein Zurückziehen in die Förderklasse immer möglich ist. Das geht in der Inklusion nicht und dann ist es manchmal eine Überforderung der Lehrer-Teams. Auch wenn es um Berufsorientierung geht, gibt es vermehrt Rückläufer. Manche Eltern ziehen dann in den letzten Klassen die Förderschule vor, um die Kinder auf die möglichen Berufsperspektiven besser vorzubereiten. Wir sind glücklicherweise so gut aufgestellt, dass wir alle Wünsche erfüllen können: Inklusion, Kooperation und Beschulung in der Förderschule.

Wenn Eltern Probleme haben in der Inklusion, wo liegen die?

IRIS RADLOFF: Inklusions-Eltern sind manchmal sehr fordernde Eltern. Das kann dazu führen, dass sie manchmal ihr Kind aus dem Blick verlieren. Ich würde mir manchmal wünschen, dass sie bei all den Stärken, die wir entwickeln und fördern wollen, auch weiter realistisch auf ihr Kind blicken. Wir überprüfen immer wieder die individuelle Lernvoraussetzung für jedes Kind und arbeiten entsprechend. Wenn wir dann an dem Zahlenraum bis hundert arbeiten und die Regelschulklasse ist schon bei dem Übergang zu dem 1000er Bereich – da gibt es dann auch schon mal Kritik und es braucht viele Gespräche. Manchmal ist ein Englischunterricht zu viel – weil es vielmehr darum geht, Kinder lebenspraktisch zu schulen.

MANFRED STICH: Was nutzen ein paar Wörter Englisch, wenn Kinder nicht in der Lage sind, ihre Hose oder die Jacke zuzumachen? Das ist manchmal schmerzhaft für Eltern. Es ist unser Arbeitsauftrag, die Menschen dahin zu bringen, möglichst selbstständig leben zu können. Vielleicht müssen Eltern auch mal auf die Nase fallen, damit sie den Fokus auch wieder auf das Kind und seine Bedürfnisse richten.

Was wünschen Sie sich von der Politik? Geht es dabei nur um höhere personelle und finanzielle Ausstattung?

IRIS RADLOFF: Ich würde mir wünschen, dass individuell geschaut wird: Wie viele Schüler werden inklusiv betreut und wie viel Ressourcen brauchen sie? Wenn dann über eine Bündelung der Kinder eine fast hundertprozentige doppelte pädagogische Betreuung möglich wird, dann ist qualitätsvolle Förderung möglich. Ich wünsche mir aber auch, dass die Politik weiter an den Förderschulen festhält. Für den Bildungsanspruch von schwerst mehrfach beeinträchtigten Kindern wurde lange gekämpft. Aus diesem Grunde sollte es beide Bildungsmöglichkeiten weiterhin geben.

Das Gespräch führte Nicole Jost.