Kronenhof macht Platz für Paul-Ehrlich-Institut 

Über Jahrzehnte war der Kronenhof im Neurott das Mekka der Dressurreiter, aus ganz Deutschland und darüber hinaus reisten die Reiter zu den großen, zum Teil internationalen Turnieren an.

Langen - Die Reitanlage von Elisabeth Oppermann-Willers und ihrer Tochter Katja im Langener Industriegebiet war die vergangenen Jahrzehnte ein wichtiges Trainingszentrum der südhessischen Dressursportszene und viele junge Reiter und Pferde wurden auf der ebenso modernen wie gemütlichen Anlage bis in den großen Sport ausgebildet.

In Zukunft wird es im Neurott kein Pferdegetrappel und Wiehern mehr geben. Der Kronenhof macht Platz für die Erweiterung des Paul-Ehrlich-Instituts und die Neuansiedlung des amerikanischen Automobilzulieferers American Axle & Manufacturing. Die ersten Gebäudeteile für die neue AAM-Europazentrale entstehen bereits.

Doch wie kam der Kronenhof einst überhaupt in das Industriegebiet? So viel Pferde-Idyll inmitten der so turbulenten Geschäftswelt mutete manchmal schon beinahe eigenartig an. Das war natürlich nicht schon immer so, denn: Der Kronenhof der Familie Oppermann war lange vor dem Wirtschaftszentrum im Neurott.

+ Unvergessen: Der Auftritt der hessischen Berufsreiterquadrille bei den großen Turnieren auf dem Kronenhof. Vorne links Juniorchefin Katja Willers. Foto: Reumann

Bis Ende der 1950er Jahre lebt die Familie auf ihrem Hof in der Stadt, Ecke Rheinstraße/Darmstädter Straße. Die Felder im Neurott hat der Urgroßvater von Elisabeth Oppermann-Willers, August Oppermann, bereits Anfang des 20. Jahrhunderts gekauft. Die ältesten Verträge stammen aus dem Jahr 1906.

Mit seinem grünen Traktor tuckert Joachim Oppermann, der Vater von Elisabeth Oppermann-Willers, in den 1950er Jahren aus der Rheinstraße über den Lutherplatz, durch die Gartenstraße, Annastraße und den Leerweg bis auf die Äcker ins Neurott. Ein mühsamer Weg, voll beladen mit Getreide oder auch mal einer Fuhre Mist von den Tieren. Die Bewirtschaftung ist nicht rentabel, die Wege sind zu weit und der schöne Kronenhof in der Altstadt platzt aus allen Nähten. Es ist die Zeit der Aussiedlung von Bauernhöfen. Ein Gedanke reift – die Familie überlegt, mit dem Hof ins Neurott zu ziehen.

Die Fragen an den damaligen Stadtplaner: Wie sieht die Zukunft des Gebietes Neurott, westlich der Bahn, denn aus? Die Aussage: „Da kannst du hin, wo immer du willst, da passiert nie etwas“ festigt den Wunsch zum Aussiedeln. Am 3. Oktober 1962 – nach zwei Jahren Bauzeit – wird die offizielle Einweihung des neuen Kronenhofs gefeiert. Viele Langener ziehen mit Blaskapelle zur „größer Sach“, um den neuen Aussiedlerhof angemessen zu feiern.

+ Eröffnung: Mit einem ganzen Orchester, vielen Freunden und Gästen feierte die Familie Oppermann am 3. Oktober 1962 die „größer Sach“ im Langener Neurott. Fotos: p

Der Kronenhof im Neurott ist von da an der neue Mittelpunkt der Familie Oppermann. Ganz idyllisch, inmitten der Natur, mit allmorgendlichem Besuch von Rehen auf den Wiesen vor der Haustür. Für Vater Joachim wird vieles einfacher: Die Wege sind kürzer, Schweine, Kühe, Hühner fühlen sich wohl und Gemeindebulle Hans verrichtet seine Arbeit.

Das bleibt so bis Ende der 60er Jahre. Dann nimmt die Landwirtschaft eine Wendung und alleine mit Ackerbau und Viehzucht arbeitet ein Betrieb dieser Größe nicht mehr rentabel. Es gibt den Traum des Vaters: „Pferde“. Zwischen Frankfurt und Darmstadt existiert zu dieser Zeit nur eine Reitanlage in Gravenbruch. Die Kühe werden abgeschafft, die Ställe für Schweine und Hühner zu Pferdeställen umgebaut. 1968 wird mit dem Bau der Reithalle begonnen und 1969 im „Treppchen“ der Reit- und Fahrverein Langen ins Leben gerufen. Die 70er Jahre verbringt die Familie Oppermann im ländlichen Umfeld. Reitunterricht für Groß und Klein bringen Leben in die Bude.

+ Der Kronenhof von oben, aufgenommen vermutlich Anfang der 70er Jahre, kurz nach der Eröffnung der neuen Reithalle. Um die Anlage herum noch Wiesen und Felder.

Durch die Umwandlung eines Teils von Neurott zum Gewerbegebiet, durch die Planung der neuen Straßen und deren Erschließung, steht auch der Kronenhof wieder unter Druck. 30 Prozent des Areals werden durch die Umwandlung von landwirtschaftlichem Gelände in Gewerbegebiet an die Stadt übertragen. Um die Erschließung zu finanzieren, gibt die Familie Oppermann noch mehr Gelände ab. Anfang der 80er zieht gegenüber des Kronenhofs die Firma LuK ein und die Bebauung nördlich der Paul-Ehrlich-Straße nimmt ihren Lauf. Mitten drin: die Pferde und die Heuwiesen zwischen all den neuen Gebäuden. Als Nächstes folgt die Ansiedlung der Flugsicherung – damit schließt sich auch diese Lücke. Damit ist der Kronenhof wieder mittendrin – eben die „grüne Oase im Neurott“ mitten im Gewerbegebiet.

+ Der Kronenhof aus der Luft: Wenige Tage vor dem Baubeginn für die AAM-Europazentrale flog unser Fotograf noch mal über das Areal. Foto: Häsler

Für Elisabeth Oppermann-Willers und ihre Tochter Katja ist der Kronenhof Zuhause und die Grundlage vieler beruflicher und sportlicher Erfolge der vergangenen Jahrzehnte. „Es war eine reine Kopfentscheidung, dies alles hier aufzugeben, und die ist alles andere als leicht gefallen,“ erklärt Elisabeth Oppermann-Willers, dass der Gedanke zum Verkauf reifen musste. Sie betrauere jeden Baum, der im Zuge der begonnenen Abrissarbeiten fallen muss. Die Sportpferde sind schon alle ausgezogen, in den noch bestehenden Boxen leben derzeit nur noch drei „Rentner“, ein Jungpferd und ein Pony. „Für uns geht mit der Aufgabe des Kronenhofs ein wichtiger Lebensabschnitt zu Ende. Ich hatte 50 wunderschöne Jahre hier. Jetzt beginnt etwas Neues“, sagt sie und erzählt, dass sie künftig in der Langener Altstadt leben wird – zurück zu den Wurzeln der Familie Oppermann. Bis spätestens Mitte 2021, schätzt sie, ist der Kronenhof endgültig Geschichte. Von Nicole Jost