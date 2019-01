Magistrat will Fußballplätze für 860.000 Euro sanieren

Langen – Vorige Woche waren sie kurz weiß, jetzt ist der Schnee wieder weg, aber viel Grün kommt nicht mehr zum Vorschein. Die Rede ist vom 18 Jahre alten Kunstrasenplatz im SSG-Freizeitcenter und seinem Pendant beim 1. FC Langen im Waldstadion Oberlinden.

Beide Spielfelder sind absolut sanierungsbedürftig, wobei der des FCL noch ein bisschen besser in Schuss ist als der versandete SSG-Platz. Für die Instandsetzung möchte der Magistrat in diesem und im nächsten Jahr insgesamt 860.000 Euro bereitstellen. Ein Teil der Kosten soll durch Fördermittel des Landes gedeckt werden.

„Die Kunstrasenfelder der SSG und des FC sind witterungsunabhängig bespielbar und werden ganzjährig von Sportvereinen und Schulen genutzt“, sagt Joachim Kolbe, Fachbereichsleiter für Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport im Rathaus. „Nur durch diese Ausweichmöglichkeiten ist den Fußballern ein schonender Umgang mit den wichtigen Naturrasenplätzen möglich.“ Je mehr sich die Kunstrasenflächen abnutzen, desto höher ist freilich die Verletzungsgefahr. „Die Unterhaltungs- und Reparaturkosten schießen dann auch in die Höhe“, merkt Kolbe an. „Abgesehen davon haben bei der SSG schon Schiedsrichter die Bespielbarkeit des Platzes infrage gestellt.“

Sofern der Haupt- und Finanzausschuss in seiner Sitzung heute Abend und die Stadtverordnetenversammlung am Donnerstag, 31. Januar, zustimmen und ein genehmigter Haushalt vorliegt, kann die Sanierung schon in der zweiten Jahreshälfte starten. Geplant ist, im laufenden Jahr den noch vorhandenen Belag des SSG-Kunstrasens abzutragen, die darunter liegenden Elastikschichten zu erneuern und eine neue Oberfläche aufzubringen. Beim FC sollen die Bagger 2020 anrollen. Um Geld und Zeit zu sparen, sollen beide Projekte gemeinsam ausgeschrieben werden. (hob)