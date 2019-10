Lampe im Keller von Grundschule in Brand geraten

Feuerwehreinsatz

+ © Britta Pedersen/dpa Um 9. 45 Uhr rückten gestern die Feuerwehr Langen mit einem Großaufgebot, Polizei und Rettungswagen an der Grundschule. (Symbolbild) © Britta Pedersen/dpa

Große Aufregung an der Geschwister-Scholl-Schule: Um 9. 45 Uhr rückten gestern die Feuerwehr Langen mit einem Großaufgebot, Polizei und Rettungswagen an der Grundschule in der Straße Vor der Höhe an: Im Keller brannte eine Leuchtstoffrohre.