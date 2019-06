Langener See-Igel und SKG Sprendlingen bieten spannenden Infotag

Einstieg in das faszinierende Hobby Tauchen – die Langener „See-Igel“ und die SKG Sprendlingen machen es möglich. Zudem informieren die Vereine am Schnuppertag über das Ökosystem Meer und die Welt der Haie.

Wenn Dieter Hahn über sein Hobby spricht, weckt er beim Zuhörer Lust auf Urlaub. Er erzählt von exotischen Inseln, bunten Korallenriffen und unvergesslichen Augenblicken mit Meerestieren. Von Reisen auf die Philippinen und Geburtstagsfeiern unter Wasser.

Langen – „Tauchen ist ein entspannter und sanfter Sport“, meint Hahn. Mit 16 Jahren hat er mit dem Tauchen begonnen, nun befindet er sich in seinem „51. Taucherjahr“ und gibt sein Wissen an Neulinge weiter. Um möglichst viele Menschen für das Hobby zu begeistern, hat der Dachverband deutscher Sporttaucher einen Schnuppertag ins Leben gerufen. Unter dem Motto „Deutschland taucht was“ ermöglichen die Mitgliedsvereine des Dachverbands einen Tauchtag. Der Tauchsportverein Langen „Die See-Igel“ kooperiert hierbei mit der Tauchabteilung der SKG Sprendlingen, dessen Vorsitzender Dieter Hahn ist.

Bereits zum achten Mal laden die Veranstalter zum Tauchtag ein. Nach dem schlechten Wetter im vergangenen Jahr freuen sich die Sporttaucher diesmal über Sonnenschein. Das Wetter stimmt, das Freibad ist somit gut besucht. „In diesem Jahr tauchen sogar einige Erwachsene mit uns“, bemerkt Hahn. Samt Flossen, Pressluftflasche und Tauchjacket tauchen die Besucher in das Schwimmbecken ab. Bis zu 20 Kilogramm kann so eine Ausrüstung wiegen. „Doch im Wasser kann ich sie auf einem Finger balancieren“, sagt Hahn.

Timu sitzt startbereit unter dem Sonnenschutz und wartet auf seinen Tauchgang. Eine Premiere ist es für ihn nicht: „Ich habe schon einen Schnupperkurs besucht und im Urlaub bin ich auch mal getaucht.“ Besonders faszinierend findet er die Technik um das Tauchen herum. „Dass alles so Hightech ist und wie das mit der Luft in der Sauerstoffflasche funktioniert, finde ich spannend“, erzählt der 13-Jährige.

Aus der Unterwasserwelt wieder zurück ist Emilia. Die Elfjährige hat zum ersten Mal getaucht und ist begeistert. „Der Druck auf den Ohren war am Anfang ungewohnt, aber nach einer Zeit hat es nur noch Spaß gemacht.“

Damit auch nichts passiert, bekommt jeder Teilnehmer einen ausgebildeten Tauchpartner an die Seite. „Die größte Gefahr im Wasser ist der Taucher selbst: Wenn er sich überschätzt, untrainiert ist oder seine Geräte nicht regelmäßig wartet“, informiert Hahn. Im Becken können sich die Laien dann ausprobieren: Ball spielen, einen Frisbee zuwerfen oder sogar einem Hai begegnen. Gewiss kein echter natürlich. Die Nachbildung schwebt in der Mitte des Beckens und soll die Besucher für das Wesen und die Lebensräume des Tieres sensibilisieren. „Haie sind wundervolle Tiere. Wenn die Haie irgendwann weg sind, stirbt das Meer“, sagt Hahn.

Wie wichtig und bedroht die Tiere sind, erfahren die Besucher am Stand des Shark-Projects. Die Artenschutzorganisation will den vermeintlich blutrünstigen Ruf der Haie korrigieren und über die Tiere aufklären. Sie legt Broschüren aus, zeigt unterschiedliche Miniaturmodelle oder Eier der Haie. „Wenn ein Hai schlüpft, ist er nur wenige Zentimeter groß“, sagt Hahn und hält das Ei eines geschlüpften Hais in die Höhe. Es sieht eher nach einem vertrockneten Tannenzapfen aus.

Des Weiteren erfahren Besucher auch, was hinter bestimmten Fischspezialitäten steckt. „Die Schillerlocke ist nachweislich schädlich. Sie enthält das gefährliche Methylquecksilber, das die Schutzschicht des Gehirns durchbrechen und Schäden verursachen kann“, gibt Hahn die Forschung wieder.

Die ganzen Informationen vermittelt Shark-Project auch in Schulen. „Wir bieten Materialien an und gehen mit diesen in Schulen. Nicht nur in Deutschland, sondern auch international wie zum Beispiel auf den Philippinen“, berichtet Hahn, der sich als Projektleiter International für das Schulprogramm bei Shark-Project engagiert. „Die Haie sind gefährdet. Wenn ich jetzt an einem Riff tauchen gehe, schwimmen dort Müll und Plastik statt Fische“, sagt Hahn und deutet auf einen geöffneten Koffer voller Plastik. Mit seinem Team hat er in diversen Glasbehältern Sand von den Azoren mitgebracht. Doch statt feiner Sandkörner dominieren Plastikkorken und Verpackungsfolie.

Ein Lichtblick: „Das Bewusstsein in der Bevölkerung für das Plastikproblem ist in den vergangenen Jahren gewachsen“, konstatiert Hahn. Und mit Hilfe von Schnuppertagen wie in Langen solle die Aufmerksamkeit zusätzlich gesteigert werden.

VON VANESSA KOKOSCHKA