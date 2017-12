Mehr Bewohner = mehr Schüler

Langen - Die Ludwig-Erk-Schule wird wohl keine neue Turnhalle bekommen. Der Kreisausschuss hat die Sanierung des einsturzgefährdeten Dachs in Auftrag gegeben. Von Markus Schaible

Die Stadtverordnetenversammlung fordert unabhängig davon, Erweiterungsmöglichkeiten in Langener Schulen prüfen zu lassen. Die Stadt Langen wächst, zahlreiche Wohnungsbauvorhaben stehen in den kommenden Jahren noch an. Und wenn die Bevölkerung wächst, wachsen auch die Schülerzahlen. Das Thema kommt immer mal wieder zur Sprache; zuständig ist letztlich der Kreis als Schulträger. Verschiedene Möglichkeiten werden geprüft; unter anderem ist auch eine Umsiedlung des Jugendzentrums ins Gespräch gebracht worden, um Platz für eine Erweiterung der Sonnenblumenschule zu erhalten.

Die aktuelle Situation an der Ludwig-Erk-Schule aber bietet dort die Möglichkeit, über eine Erweiterung nachzudenken, findet die FWG-NEV (unsere Zeitung berichtete). Dort solle die Turnhalle, die nicht nur ein kaputtes Dach, sondern absehbar auch weiteren Sanierungsbedarf hat, abgerissen und ein Neubau mit aufgestockten weiteren Räumen realisiert werden, so die Idee, die Schulleiter Max Leonhardt aufgebracht hat. Parallel zum Antrag im Kreistag (unsere Zeitung berichtete) ist die NEV auch auf lokaler Ebene aktiv geworden: Dem Kreis solle unverzüglich der Wunsch der Stadt nach einem Hallenneubau mitgeteilt werden, so der Antrag an die Stadtverordnetenversammlung.

„Die Stadt soll sagen: Wir möchten eine Lösung, die für Jahrzehnte Bestand hat“, begründete Heinz-Georg Sehring den Vorstoß seiner Fraktion: „Hier ist durch Schaden eine Chance aufgetan worden.“ Schulen und Nachmittagsbetreuung in Langen seien bekanntlich „rappelvoll“.

Damit stieß die NEV im Prinzip auf Zustimmung bei allen Fraktionen. „Wir müssen dem Kreis zeigen, dass sich in der Schullandschaft bei uns etwas tun muss“, pflichtete Ingo Eberhard (Grüne) bei; Fraktionskollegin Martina Dröll verwies auf die drangvolle Enge beim Mittagstisch der Grundschüler.

„Die Idee ist gut“, befand auch Christian Gött (CDU). Er brachte allerdings das Aber zur Sprache: Der Kreisausschuss habe mittlerweile die Sanierung des Dachs beauftragt (die Pressestelle des Kreises hat das unserer Redaktion gegenüber auch so bestätigt); die Kosten von knapp 500.000 Euro würden aus einer entsprechenden Rückstellung beglichen. Diese Arbeiten wären zudem bis Ostern abgeschlossen, während ein Neubau nicht vor 2020 realisiert wäre.

Bilder

Eine neue Halle würde mit 3,3 Millionen Euro zu Buche schlagen, wobei der Kreis für die Stadt Langen zur Erweiterung der Schulbetreuung obendrauf noch 1,6 Millionen prognostiziere, weiß auch Sehring. Allerdings, das sahen alle Stadtverordneten so, müssen die Plätze irgendwo geschaffen werden. Um ein Zeichen Richtung Dietzenbacher Kreishaus zu setzen, einigten sich die Fraktionen schließlich auf einen gemeinsamen Antrag: Der Magistrat soll dem Kreis „den Wunsch der Stadt mitteilen, die Möglichkeiten von Neu- und Ergänzungsbauten in der Langener Betreuungs- und Schullandschaft zu prüfen. Dabei ist insbesondere die Situation an der Ludwig-Erk-Schule zu thematisieren.“

Eines müsse den Politikern dabei aber klar sein, erhob Margrit Jansen (SPD) eine mahnende Stimme: Neu- und Erweiterungsbauten würden zu einer Erhöhung der von den Kommunen zu bezahlenden Schulumlage führen; dazu komme der städtische Anteil für die Betreuungsplätze. Das werde die klamme Stadt weiter belasten.