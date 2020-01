Langen: Michael Holst ist neuer Pfarrer an der Stadtkirche

Neuer Pfarrer: Michael Holst hat zum Jahresbeginn seine Arbeit in der Evangelischen Kirchengemeinde Langen aufgenommen. Er ergänzt das Team der Stadtkirche; dort wird er am 9. Februar auch ins Amt eingeführt.

Zu Jahresbeginn hat Pfarrer Michael Holst seinen Dienst in der Evangelischen Kirchengemeinde Langen aufgenommen.

Langen - In einem Ordinationsgottesdienst werden ihn Pröpstin Karin Held und Präses Frauke Grundmann-Kleiner am Sonntag, 9. Februar, um 10 Uhr in der Stadtkirche (Wilhelm-Leuschner-Platz) offiziell in sein Amt einführen. Die Begrüßung übernimmt Pfarrer Dr. Christian Mulia. Anschließend lädt die Gemeinde zu einem Empfang ins Gemeindehaus (Frankfurter Straße 3a) ein.

Der 32-Jährige komplettiert das Pfarrteam an der Stadtkirche. Er freut sich, dass er noch vor Jahresende mit seiner Frau in die ehemalige Dienstwohnung des Dekans einziehen konnte, die direkt neben seiner neuen Wirkungsstätte liegt. „So konnte ich mich vor Ort bereits einleben, bevor es mit der Arbeit hier so richtig losging.“

Bis Ende 2019 befand er sich noch im sechsmonatigen Spezialvikariat am Zentrum Ökumene in Frankfurt im christlich-islamischen Dialog bei Dr. Andreas Herrmann. Dieser Zeit war sein Gemeindevikariat im rheinhessischen Bodenheim-Nackenheim vorangegangen. Das Studium hatte den geborenen Recklinghäuser zunächst nach Mainz und später nach Heidelberg geführt, wo er erfolgreich ein Doppelstudium in Evangelischer Theologie und Islamwissenschaft abschloss.

„In der Stadtkirche fühlte ich mich sofort heimisch – sie hat mich direkt an die Marburger Elisabethkirche erinnert“, erzählt Holst. Zu diesem Gotteshaus hat er eine besondere Verbindung, denn in der Stadt an der Lahn verbrachte er seine Schulzeit.

An seinem neuen Wirkungsort möchte er erst einmal die Gemeinde und das Gemeindeleben kennenlernen, „hineinhorchen, was gerade anliegt, und sehen, wo Möglichkeiten sind, sich zusammen auf den Weg zu machen“. Dabei liegen ihm gerade die klassischen Angebote am Herzen, insbesondere die Arbeit mit Senioren, aber auch mit Kindern und Jugendlichen. So will er bei den Seniorennachmittagen aktiv sein und all diejenigen kennenlernen, die sich in der Gemeinde für den Nachwuchs engagieren, „um zu sehen, wo ich unterstützen und stärken kann“, erläutert er.

„Ich feiere gerne Gottesdienste“, stellt er fest. Bei seinen Predigten legt er großen Wert darauf, dass sich die Gemeinde angesprochen fühlt: „Für die Besucher soll erlebbar sein, dass Gottes Wort lebendig ist, nicht nur ein historisches Dokument von vor mehr als 2000 Jahren.“

An Gemeindearbeit gefällt Holst zudem der gemeinschaftliche Aspekt. Im christlichen Beisammensein könne eine vertraute, familiäre und segensreiche Atmosphäre entstehen, die sich auf das tägliche Leben überträgt. „Meinen Glauben und meine Erfahrungen mit Gott im Alltag mit anderen Menschen zu teilen, begeistert mich“, so der Theologe.

stk

Kontakt:

Pfarrer Michael Holst, Evangelische Kirchengemeinde Langen, Pfarramt Stadtkirche Süd, z 06103 9880316, E-Mail: michael.holst@ ekhn.de