Eva Möller-Westman Zweite bei der Wahl zur „Miss 50plus Germany“

Langen - Nur eine war in den Augen der Jury noch attraktiver: Eva Möller-Westman hat bei der Wahl zur „Miss 50plus Germany“ den zweiten Platz belegt. Dabei ließ die Langenerin etliche professionelle Models hinter sich. Von Marina Zimmer

„Ich bin heute immer noch sprachlos und weiß gar nicht, wie ich all diese Eindrücke in Worte fassen soll“, erzählt Eva Möller-Westman. Die 53-Jährige wohnt mit ihrer Familie in Langen, in einem unscheinbaren Haus am Stadtrand mit Ausblick auf weite Felder. Doch wenn sie die Haustüre öffnet, ist nichts mehr unscheinbar. Eva Möller-Westman hat kürzlich den Titel der „Vize Miss 50plus Germany“ gewonnen und konnte sich im Wettbewerb gegen 60 andere Frauen mittleren Alters durchsetzen.

+ Sie ist kein Profi auf dem Laufsteg, konnte die Jury aber dennoch überzeugen: Eva Möller-Westman. © missgermany.de/Marcus Hibbeler Der Platz auf dem Treppchen macht Möller-Westman ziemlich stolz, denn im Gegensatz zu vielen anderen Teilnehmerinnen dieser Miss-Wahl ist sie nicht als professionelles Model unterwegs, hat keine Ausbildung in dieser Hinsicht genossen und steht auch nicht bei entsprechenden Agenturen unter Vertrag. „Als Studentin habe ich gelegentlich mal ganz kleine Modeljobs gemacht“, schwelgt Möller-Westman in Erinnerungen, aber sie habe dem Thema nie eine Bedeutung beigemessen. Und ganz abgesehen davon hätte sie sich als junge Frau auch niemals getraut, sich einer Miss-Wahl zu stellen.

In einer Fernsehzeitschrift liest sie vor einiger Zeit einen seitenlangen Artikel über die bevorstehende Miss-50plus-Wahl. Ihre Tochter ist schließlich diejenige, die sie ermutigt, sich zu bewerben. Die Fotos dazu entstehen auf die Schnelle im heimischen Garten, da die Bewerbungsfrist unaufhaltbar näher rückt. Eva Möller-Westman zögert mit dem Abschicken ihrer Unterlagen, tut es aber schließlich doch – zwei Stunden vor Bewerbungsschluss.

Schon nach wenigen Tagen erreicht sie die Nachricht, dass sie unter die 60 Kandidatinnen der Vorauswahl gekommen ist; sie wird zu einem persönlichen Vorstellen nach Frankfurt eingeladen. „Aus ganz Deutschland kamen Frauen zu diesem Casting gereist – aus dem hohen Norden und dem tiefsten Bayern“, berichtet die Beamtin, die in der Ausbildung für angehende Lehrer ihren Traumjob gefunden hat. Eva Möller-Westman bezeichnet sich selbst als sattelfest in allen Bereichen ihres Lebens und hätte das Casting nicht „um die Ecke“ stattgefunden, wäre sie wahrscheinlich gar nicht hingefahren. Doch so nutzt sie die Chance, einfach mal aus der alltäglichen Routine auszubrechen und etwas ganz Verrücktes zu machen.

In Frankfurt angekommen, trifft die leidenschaftliche Lehrerin zum ersten Mal auf einen Teil der Mitbewerberinnen und rechnet sich kaum Chancen aus. Der olympische Gedanke „Dabeisein ist alles“ trägt sie durch das Casting, denn schon dabei lassen sich die professionellen Models ausmachen, die sich auf dem Laufsteg ganz anders bewegen. Eva Möller-Westman arbeitet ihr Casting-Programm ab, in dem sie verschiedene Outfits präsentieren soll, und fährt mit gemischten Gefühlen wieder zurück nach Hause. Auf der einen Seite kann sie durch ihre Größe und schlanke Figur mit allen Mitbewerberinnen sicherlich mithalten, auf der anderen Seite ist sie der Überzeugung, dass sie eher ein Mensch ist, der durch direkten Kontakt überzeugen kann und die angefertigten Fotos ihren Typ nicht gut rüberbringen können. Doch auch diese Hürde meistert Möller-Westman ohne Probleme und kommt in die Runde der letzten 20.

Der finale Entscheid zur „Miss 50plus Germany“ findet in der Nähe von Bad Zwischenahn (bei Oldenburg) statt und nach einem Crash-Kurs Laufstegtraining packt sie der Ehrgeiz. „Da war ich auf einmal so weit gekommen, was ich vorher nie geglaubt habe – dann wollte ich natürlich auch bis zum Ende dabei bleiben“, so Möller-Westman. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte sie niemals an Laufstegtraining gedacht, vielmehr zählen Reiten oder Schwimmen zu ihren bevorzugten Hobbys.

Nach vielen Outfits findet sich die 53-Jährige am Ende der Finalrunde auf dem zweiten Platz wieder und strahlt in unzählige Kameras. „Ich habe keinen ersten Platz verloren“, sagt sie zufrieden, „sondern einen zweiten Platz gewonnen!“ Er ist für sie ein großes Kompliment in einer Lebensphase, in der man halt schon Fältchen hat und sich trotz schlanker Figur diverse Rundungen abzeichnen.

Dabei blickt Eva Möller-Westman lächelnd zurück auf einen fairen und interessanten Wettbewerb: „Alle Mitarbeiter und Juroren sind mit uns sehr respektvoll umgegangen und haben uns Frauen als gestandene Persönlichkeiten behandelt – nicht so, wie man das öfters mal im Fernsehen sieht“, erzählt sie. Sie ist froh, diese Erfahrung gemacht zu haben, wird aber künftig wohl nicht auf großen Plakatwänden zu sehen, sondern wieder mit Lehrer-Anwärtern in Schulen unterwegs sein.