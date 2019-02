Das Mühltal kommt zu Tatort-Ehren

Dreharbeiten in Langen

© Sorger

Langen - Tatort Mühltal: Vor fast zwei Jahren drehte der Hessische Rundfunk unter anderem am Waldhaus Hotz an der Straße zwischen Langen und Dreieichenhain Szenen für einen Krimi aus der Tatort-Reihe, nun steht die Ausstrahlung an. Am Sonntag, 17. Februar (20. 15 Uhr, Das Erste), ist „Murot und das Murmeltier“ erstmals zu sehen.