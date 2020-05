Mit der Etablierung des neuen Bereichs für Elektrophysiologie setzt die Asklepios Klinik Langen – nur wenige Monate nach der Eröffnung der neuen Abteilung für Gefäßchirurgie – ihren Wachstumskurs in Richtung eines regionalen Schwerpunktversorgers sukzessive fort.

Langen – Zusammen mit der bestehenden Abteilung für Kardiologie und Angiologie sowie der großen intensivmedizinischen Spezialisierung entsteht ein kardiologisches Zentrum, in dem alle Erkrankungen des Herzens durch modernste Behandlungstechniken versorgt werden können. Die Patienten profitieren dabei von abteilungsübergreifenden Abstimmungen der Behandlungsverfahren, sodass Mehrfachuntersuchungen vermieden werden.

Als Leiter der neu gegründeten Sektion „Elektrophysiologie“ hat Dr. Alexander Fürnkranz seine Tätigkeit in der Langener Klinik aufgenommen. Dr. Fürnkranz ist Facharzt für Innere Medizin und Kardiologie mit den Zusatzqualifikationen Spezielle Rhythmologie, Invasive Elektrophysiologie und Aktive Herzrhythmusimplantate sowie Interventionelle Kardiologie und Kardiale Computertomografie. Nach seiner medizinischen Ausbildung in Wien arbeitete Dr. Fürnkranz jahrelang bei Professor Karl-Heinz Kuck an der Asklepios Klinik St. Georg, einem der renommiertesten Kardiologen weltweit. Danach war er am Aufbau der Elektrophysiologie im CCB in Frankfurt beteiligt. Seine anschließende Tätigkeit als Leiter der Elektrophysiologie am Uniklinikum Düsseldorf rundet das Profil des Spezialisten ab.

„Ich freue mich sehr, in Langen gemeinsam mit den Kollegen in der Kardiologie ein Zentrum aufzubauen, das die gesamte Diagnostik und Therapie von Herzrhythmusstörungen abdeckt. Die Asklepios Klinik verfügt mit dem 3-D-Mapping-Verfahren – einem Navigationssystem, das das Innere des Herzens wie auf einer Landkarte abbildet – und zwei hochmodernen Herzkatheterlaboren über eine herausragende technische Ausstattung, die die Behandlung aller Arten von Herzrhythmusstörungen möglich macht. Zudem weiß ich, welche Entwicklung in einem tollen Team wie in Langen möglich sind. Hier finde ich allerbeste Voraussetzungen“, so Dr. Fürnkranz.

Mit der Expertise von Dr. Alexander Fürnkranz sind nun unter Leitung von Professor Ralf Lehman, Chefarzt der Klinik für Kardiologie, Angiologie und Internistische Intensivmedizin, alle kardiologischen Disziplinen in der Langener Klinik vertreten. Dies ermöglicht die umfassende Behandlung komplexer Krankheitsbilder in einem Team. „Wir freuen uns sehr, dass es uns gelungen ist mit Dr. Fürnkranz einen erfahrenen Experten zu gewinnen, der es uns ermöglicht, invasive rhythmologische Behandlungen in Langen selber durchzuführen und so die Entwicklung der Klinik zum Schwerpunktversorger der Region voranzutreiben“, so Professor Lehmann.

