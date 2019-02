Neues Einkaufszentrum sorgt im Alpha-Hochhaus für großen Unmut

Langen – Im Alpha-Hochhaus gärt es gewaltig. Angesichts des jetzt startenden Baus des Einkaufszentrums auf dem Nachbargrundstück formiert sich Widerstand gegen das Projekt, das auch ein Parkhaus für die Bewohner beinhaltet. Von Markus Schaible

Von ihrer Wohnung im 23. Stockwerk des Alpha-Hochhauses aus hat Stephanie Tsomakaeva einen grandiosen Ausblick: landende Flieger auf dem Frankfurter Flughafen, die Skyline der Main-Metropole, dahinter der Taunus. Im Vordergrund sind die Brachflächen zu sehen, auf denen das neue Wohnquartier Liebigstraße entstehen soll. Schaut sie aber in die andere Richtung, zum Bahnhof hin, treibt es ihr tiefe Sorgenfalten in die Stirn. Direkt vor Hessens höchstem Wohnhochhaus will die HBB nun mit dem Bau eines Einkaufszentrums („Quartierszentrum“) samt Parkhaus beginnen. Doch so, wie das geschehen soll, bringt das die Bewohner in Rage.

„Wir kämpfen für unsere Sicherheit und unsere Lebensqualität“, sagt Tsomakaeva beim Vor-Ort-Termin mit anderen Wohnungsbesitzern und Mitgliedern des Eigentümer-Beirats. Die anderen möchten ihre Namen nicht nennen, denn: Längst hat die facettenreiche Angelegenheit zivil- und strafrechtliche Dimensionen angenommen – mit Klagen und Gegenklagen. Der im vergangenen Herbst abgewählte Verwalter, so der Vorwurf der engagierten Bewohner-Vertreter (die gerade eine Interessenvertretung als Verein gründen), habe nicht nur den Parkplatz des Alpha-Hochhauses widerrechtlich an die HBB verkauft, sondern sie lange Zeit auch unzureichend und sogar vorsätzlich falsch informiert. Genau deshalb werde ihnen auch erst jetzt, unmittelbar vor Baubeginn klar, was genau geplant sei. Und dass Stadt und Kreis eine Planung genehmigt hätten, die aus ihrer Sicht nicht erlaubt sei.

+ Schilderwald: Über diese Stichstraße ohne Gehweg müssen nun alle Fußgänger Richtung Innenstadt laufen. © Schaible

Die Hintergründe gehen weit in die Vergangenheit des 1976 fertiggestellten Hochhauses (das eigentlich eines von acht dieser Dimension sein sollte) zurück und lassen sich im Detail auch nicht mehr nachvollziehen. Im Zusammenhang mit der Pleite der Erbauer-Firma war der Parkplatz offenbar auf die Helaba, die Hessische Landesbank (heute Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale), übergangen. Diese, so sagen langjährige Bewohner, habe ihn später auf Druck der Stadt als Schenkung an die Eigentümer übertragen. Weil das seinerzeit aber nicht so ins Grundbuch habe eingetragen werden können, habe die Hausverwaltung eigens eine GmbH für den Parkplatz gegründet – die Übertragung an diese sei aber ausdrücklich treuhänderisch gewesen. Insofern habe der alte Verwalter das Areal gar nicht ohne Zustimmung aller Wohnungsbesitzer an die HBB verkaufen dürfen.

+ Indiz: Bis zum grünen Kreuz wird das Einkaufszentrum ans Hochhaus ranrücken, mutmaßen die Bewohner. © Schaible

Das ist aber nur einer der Schauplätze, auf dem die Eigentümer kämpfen. Denn durch die falschen Informationen, die sie erhalten hätten, sei erst nach intensiver Recherche und den aktuell erfolgten Vorarbeiten klar geworden, was im Detail gebaut werden solle. Das hätte nach Ansicht der Bewohner so nie genehmigt werden dürfen, wobei auch die Baugenehmigung deutlich vom zugrunde liegenden Bebauungsplan abweiche. Und das gefährde die Sicherheit akut.

So rücke das Einkaufszentrum (und damit auch die Baustelle) bis auf unter sechs Meter an das Alpha-Hochhaus heran – baurechtlich erforderlich seien aber über 20 Meter. Denn die Umfahrung des Wohnkomplexes durch die Feuerwehr sei nicht mehr problemlos möglich, befürchten die Bewohner. Im Ernstfall, in dem es auf jede Sekunde ankomme, könne das dramatische Auswirkungen haben. Zwar erklären Stadtverwaltung und Feuerwehr, der Platz sei absolut ausreichend. Doch Stephanie Tsomakaeva konnte im Rathaus einen Brandschutzplan einsehen, in dem ein Radius eingezeichnet sei, den ein Löschzug für die Kurve benötige – und da rage das geplante Gebäude deutlich hinein. An anderen Stellen seien auf dem Bauplan Bereiche als Rettungsweg ausgezeichnet, die von Müllcontainern, Fahrradständern und Anderem verstellt seien.

Das Thema Sicherheit beschäftigt die Anwohner auch in anderer Hinsicht: Den Fußweg Richtung Bahnhof wird es zukünftig nicht mehr geben. Während der Bauzeit und später nach Geschäftsschluss (22 Uhr) müssen Fußgänger die am Hochhaus vorbeilaufende Stichstraße benutzen. Doch die hat nicht mal einen Gehweg. „Das ist auch Schulweg“, sagt Tsomakaeva. Ihre Mitstreiter nicken.

Und dann ist da noch die Parksituation: 226 Stellplätze hat der jetzige, völlig marode Parkplatz neben dem Gebäude. Diese stehen während der Bauzeit nicht zur Verfügung; lediglich 50 bis 60 Plätze auf dem benachbarten Parkdeck (zum Bahnhof hin, neben Rewe) sind für das Haus reserviert. Ansonsten sei von der Stadt auf den P+R-Platz verwiesen worden – der wiederum nur über den zuvor beschriebenen, unsicheren Weg zu erreichen sei. Und ein Behindertenparkplatz fehle komplett. „Hätte man das Parkhaus, das nur zu einem kleinen Teil auf dem jetzigen Platz stehen wird, zuerst gebaut, hätten wir bis zur Fertigstellung ganz normal dort parken können“, sagt ein Anwohner.

Doch in diesem Punkt sei ebenso wie bei allen anderen Aspekten nur aus Sicht des Bauherrn heraus genehmigt und geplant worden, finden die Wohnungseigentümer im Hochhaus. Auf diejenigen, die bereits lange dort wohnen, werde keine Rücksicht genommen. Mit ihrer neuen Interessenvertretung wollen sie nun gegen die Baugenehmigung des Kreises klagen – und gegebenenfalls einen Baustopp erreichen.

Das Alpha-Hochhaus

Das Alpha-Hochhaus wurde von 1974 bis ’76 erbaut und besteht eigentlich aus zwei Türmen, die über die innen liegende Aufzugs- und Treppenanlage miteinander verbunden sind. Es ist rund 90 Meter hoch, wobei einer der Türme mit 26 Stockwerken eines niedriger ist als der andere. 226 Wohnungen haben die Adresse Weserstraße 11; die Bewohnerzahl wird auf rund 800 geschätzt. Das ursprünglich vorgesehene Bauprojekt mit acht Hochhäusern (das größte mit 35 Stockwerken) sollte Alpha-Center heißen – übrig geblieben ist der Name Alpha-Hochhaus für das einzig realisierte Bauwerk.