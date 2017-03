Im Nordend beginnt der Endausbau zahlreicher Fahrbahnen

Langen - Rund um die Elisabeth-Selbert-Allee wird in die Höhe gebaut, doch die Arbeiter, die am Montag anrücken, bleiben am Boden: Im Nordend werden Straßen fertiggestellt; dabei wird unter anderem die Elisabeth-Selbert-Allee gesperrt.

Im Langener Norden werden unter der Regie der Kommunalen Betriebe hinter den Terrassen-Wohnanlagen liegende Straßen und Gehwege fertiggestellt, da dort kein Baustellenverkehr mehr stattfindet. Auch ein kleinerer Abschnitt der Elisabeth-Selbert-Allee erhält den letzten Schliff. Die Arbeiten beginnen am Montag, 20. März, dauern voraussichtlich bis Ende November und schlagen mit Kosten von rund 860.000 Euro zu Buche. Als Erstes ist die Elisabeth-Selbert-Allee an der Reihe. Die Fahrbahn wird jedoch wegen der noch kommenden Bebauung zur Nordumgehung hin nur auf einem etwa 85 Meter langen Abschnitt vor Rewe und Rossmann endausgebaut. Außerdem wird der Bürgersteig auf der Südseite gepflastert, allerdings noch ein Stück weiter in Richtung Westen. In Höhe Rewe sind beidseitig Bushaltestellen vorgesehen. Der Zebrastreifen wird durch eine Mittelinsel ersetzt.

Um die Bauzeit möglichst kurz zu halten, ist die Elisabeth-Selbert-Alle ab Montag für etwa acht Wochen zwischen Rewe und der Einfahrt zur Georg-August-Zinn-Straße komplett gesperrt. Zufahrt zu den Einkaufsmärkten ist ausschließlich über die Winkelwiese möglich. Der Verkehr wird über die Nördliche Ringstraße und die Hans-Kreiling-Allee umgeleitet. Ebenfalls am kommenden Montag beginnen die Arbeiten auf der Georg-August-Zinn-Straße. Sie ist jedoch nur teilweise gesperrt. Gleiches gilt später für die Adolph-Kolping-Straße, die Zinkeysenstraße, die Lutherstraße und die Dietrich-Bonhoeffer-Straße. Nach Angaben der Fachleute der Kommunalen Betriebe werden die schmaleren Abschnitte ohne extra Gehweg durchgängig gepflastert. (ble)