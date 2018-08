Todesdrohung unter Nachbarn

Langen - Wenn aus Nachbarn Feinde werden, kann das schon mal die Juristen beschäftigen. In einem Prozess vor dem Amtsgericht geht es derzeit um vollgestopfte Briefkästen, Lärm, Telefonterror und sogar eine Todesdrohung. Von Markus Schaible

Beleidigung und Bedrohung, das sind die Vorwürfe, denen sich ein 52-Jähriger vor dem Amtsgericht Langen stellen muss. „Ich bring dich um, du Hure“, soll er einer 53-jährigen Nachbarin gesagt haben, nachdem er sich gewaltsam Zutritt zu deren Wohnung verschafft habe. Der Mann allerdings sieht sich selbst als Opfer – der 21-jährige Sohn der Frau habe ihn drangsaliert, sie selbst ihn unrichtigerweise mit allerlei Vorwürfen beschuldigt.

Kein leichtes Unterfangen also für Amtsrichter Volker Horn, den Überblick zu behalten bei all den gegenseitigen Vorwürfen. Klar wird allerdings schnell: Was am 8. Dezember 2017 in dem Mehrfamilienhaus im Süden der Stadt zu dem nun verhandelten Ereignis führte, hat eine längere Vorgeschichte.

Ursprünglich, so gibt der gebürtige Schweizer zu Protokoll, habe man sich gut verstanden. Er habe die Frau sogar mal an einem Zweiten Weihnachtsfeiertag zum Essen zu sich eingeladen. Auch habe er ihr und ihrem Sohn kleinere Summen Geld geliehen. Dass er das irgendwann mal nicht mehr getan habe, könnte aus seiner Sicht zur Verschlechterung des Verhältnisses geführt haben. Jedenfalls sei kurz danach sein Auto komplett mit dem Schlüssel zerkratzt gewesen. In der Folgezeit habe es dann Vorwürfe wegen Lärmbelästigung gegeben, die er aber nicht nachvollziehen könne. Vielmehr werde sein Briefkasten ständig mit Werbung aus anderen Kästen vollgestopft, sein Auto und seine Wohnungsscheiben seien bespuckt worden. Als Verursacher will er den Sohn ausgemacht haben, da ihn dieser auch schon auf der Straße angespuckt habe.

Ärger wegen vollgestopftem Briefkasten

Da der junge Mann zwei Tage vor dem Vorfall im Dezember in die Wohnung der Mutter zurückgekehrt und sein Briefkasten erstmals nach mehreren Wochen wieder vollgestopft gewesen sei, habe er wütend den Weg durchs Treppenhaus angetreten, um seinem Ärger Luft zu machen. Er habe geklopft, da aber nicht geöffnet worden sei, habe er sich durch die geschlossene Tür über den Sohn beschwert. Aber niemals mit den ihm vorgeworfenen Drohungen. Als schließlich ein anderer Nachbar ebenfalls durch die verschlossene Tür Ruhe einforderte, sei er wieder gegangen.

Von einem solchen Nachbarn ist in der Schilderung der Frau nicht die Rede, wohl aber von ihrem damaligen Freund. Der habe sich im Bad befunden und sei ihr zur Hilfe geeilt. Die Tür habe sie sehr wohl geöffnet, weil sie dachte, ihr Sohn komme vom Gassi gehen zurück (während der aber in seinem Zimmer gewesen sei). Der Angeklagte habe die Tür aufgestoßen, sie sei zu Boden gefallen, er habe ihr an die Gurgel gefasst und die Todesdrohung ausgestoßen.

Erst als die Badezimmertür aufging, habe der Angreifer von ihr abgelassen und sei im Treppenhaus die Stufen hinuntergestolpert. Denn: „So besoffen habe ich ihn noch nie gesehen.“ (Der Mann selbst gibt an, keinen Tropfen getrunken zu haben.) Ihr Ex-Freund sei ihm dann gefolgt, sie selbst habe ihren Sohn gerufen, damit er die beiden trennt.

Telefonterror und Lärmbelästigung

Auch die Frau schildert das Verhältnis zu ihrem Nachbarn als ursprünglich gut. Das habe sich allerdings geändert, als sie den Freund hatte. Und sie spricht ihrerseits von vollgestopften Briefkästen, mit Schrauben zerstochenen Autoreifen, Telefonterror und Lärmbelästigung: „Einmal war er drei Monate arbeitslos, da war an Schlaf nicht zu denken: lautes Türen- und Klodeckelschlagen, Musik, ständig die Rollläden hoch und runter.“ Geld habe sie sich im Übrigen nie geliehen.

Ihr Sohn bestätigt die Schilderungen; auch er habe die Vermutung, dass der Angeklagten für Lärm, Müll und platte Reifen verantwortlich sei. Einmal sei es auch zu einem Vorfall gekommen, bei dem ihn der 52-Jährige „angemacht“ habe, so der junge Mann: „Er wird aggressiv, wenn er alkoholisiert ist.“

Da sich die Aussagen von Mutter und Sohn allerdings von den Angaben des Ex-Freundes bei der Polizei unterscheiden, hätte Richter Horn diesen gerne ebenfalls gehört. Jedoch: Er fehlt unentschuldigt. Und ist somit der Erste in diesem Prozess, der bestraft wird. Horn verhängt gegen ihn ein Ordnungsgeld von 200 Euro (ersatzweise vier Tage Haft).

Nun soll kommende Woche (hoffentlich) mit ihm weiterverhandelt werden. Dann will der Richter zudem eine weitere Nachbarin hören, die dem mutmaßlichen Opfer zufolge den Vorfall ebenfalls mitbekommen hat.

