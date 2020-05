Revolution fürs Rad: So verläuft der Radschnellweg im Süden von Langen

Besser Radfahren: Die Holzbrücke an der Grenze zu Egelsbach markiert den künftigen Anschluss Langens an den Radschnellweg. In Egelsbach (kleines Foto) lässt es sich schon deutlich besser radeln.

Langen soll vom Radschnellweg von Darmstadt nach Frankfurt profitieren. Die derzeitigen Planungen für den Süden im Detail.

Zwischen Frankfurt und Darmstadt entsteht ein Radschnellweg

Die Strecke verläuft auch durch Langen (Kreis Offenbach)

Nun legt Langen Details zum Abschnitt des Radschnellwegs im Süden der Stadt vor

Langen - Auch wenn der Radschnellweg Darmstadt – Frankfurt erst zu einem kleinen Teil fertiggestellt ist, schon jetzt sind die Vorteile deutlich sichtbar: Auf dem ersten, weitgehend abgeschlossenen Abschnitt zwischen Egelsbach und Wixhausen sind gerade bei schönem Wetter viele Radler unterwegs – und begeistert vom Platzangebot und dem komfortablen Asphaltbelag, auf dem die Reifen hervorragend rollen.

Als Nächstes soll auf Langener Territorium weitergebaut werden: von der Gemarkungsgrenze Egelsbach bis zur Walter-Rietig-Straße in Langen. Der Magistrat hat nun der Entwurfsplanung zugestimmt, die von der federführenden Regionalpark Südwest GmbH vorgelegt wurde. Sie ist bereits mit den zuständigen Behörden wie dem hessischen Verkehrsministerium abgestimmt.

Langen: Radschnellweg führt an beliebter Spaziergänger-Route entlang

In der Südgemarkung von Langen verläuft der künftige Radschnellweg von der Holzbrücke an der Bahnlinie in Höhe des Übergangs zu Egelsbach entlang existierender Wege bis zu einem Durchgang an der Wohnbebauung zur Goethestraße.

Auf den Wegen sind bisher auch zahlreiche Spaziergänger mit und ohne Hund unterwegs – vor allem zwischen der Wohnbebauung und dem Abzweig der Regionalparkroute in Richtung Egelsbacher Straße. Deswegen soll in Langen auf diesem Abschnitt ein separater, durch eine Markierung abgetrennter Fußweg gebaut werden.

Langen: Holzbrücke bekommt wegen Radschnellweg neuen Belag

Einschließlich Randstreifen braucht es mit Fußweg eine Breite von 7,5 Metern. Weil die vorhandenen Wege nicht so breit sind, hat die Stadt Langen von Privatleuten bereits Grundstücke zugekauft oder steht noch in entsprechenden Verhandlungen. Da die Radschnellweg-Route am Rand des Naturschutzgebietes „Schmale Wiesen“ verläuft und es auf einem kurzen Abschnitt sogar durchschneidet, musste die Planung eng mit der Unteren Naturschutzbehörde abgestimmt und ein landschaftspflegerischer Begleitplan erarbeitet werden. Nach Angaben von Langens Bürgermeister Frieder Gebhardt sind die Eingriffe unter anderem dank Ausgleichsmaßnahmen aber möglich.

Die Holzbrücke an der Grenze zu Egelsbach muss trotz ihrer nur drei Meter messenden Breite nicht vergrößert werden. Sie wird aber mit einem möglichst rutschfreien Bodenbelag ausgestattet.

Langen: Erster Abschnitt des Radschnellwegs endet an Bahntrasse

In der anderen Richtung geht es zwischen den Grundstücken in Höhe Goethestraße 132 weiter. Dort wurde der Durchgang bereits auf knapp drei Meter verbreitert, auch wenn das nicht das Standardmaß für Radschnellwege ist. Mehr ist aber wegen der Bebauung an dieser Stelle in Langen nicht drin. Anschließend quert die Route per Vorfahrt die Goethestraße und führt über die Straße „Im Wiesengrund“ bis zur Walter-Rietig-Straße.

Dort mündet sie in den Geh- und Radweg, der parallel zur Bahntrasse verläuft und wo der erste Abschnitt für Langen endet. Die konkrete Planung wird später fortgesetzt bis zum Ende der Liebigstraße und dann ins angrenzende Feld hinein bis Sprendlingen.

Langen darf mit Zuschüssen für Bau von Radschnellweg rechnen

Der Wiesengrund und der Abschnitt auf der Walter-Rietig-Straße, die Teil einer Tempo-30-Zone sind, sollen zu vorfahrtsberechtigten Fahrradstraße werden. Auf der Walter-Rietig-Straße fallen wegen der eingeschränkten Platzverhältnisse einige Parkplätze weg. Die anliegenden Grundstücke sind nach Ansicht des Langener Magistrats aber sehr groß und bieten ausreichend Raum, um darauf Autos abzustellen.

Außerdem sollen der Gehweg verbreitert und die Straße grundlegend saniert werden. Dafür steht wie für den gesamten Bau des Radschnellwegs ein Landeszuschuss in Höhe von 80 Prozent der Kosten in Aussicht.

Langen: Radschnellweg-Abschnitt wird 1,7 Kilometer lang

Langens Bürgermeister Gebhardt sieht in dem neuen Mobilitätsangebot „einen wichtigen Beitrag zur Verkehrswende“. Die Route biete vor allem auch Anreize, das Rad auf dem Weg zur Arbeit zu nutzen, sie garantiere aber zugleich einen hohen Freizeitwert. Die Regionalpark Rhein-Main Süd-West GmbH rechnet mit einer Fertigstellung der rund 30 Kilometer messenden Strecke von Darmstadt bis Frankfurt im Jahr 2022. Die jetzt vorgelegte Planung für Langen umfasst einen Teilabschnitt von 1,7 Kilometern Länge.

Sobald die zuständigen städtischen Gremien zugestimmt haben, kann das Vorhaben europaweit ausgeschrieben werden. Die bisherige Zeitplanung sah für den Radschnellweg einen Baubeginn Ende 2020 vor. Ob dieser Termin aufgrund der aktuellen Lage eingehalten werden kann, ist laut Gebhardt erst nach Abschluss des Ausschreibungsverfahrens abschätzbar.

Markus Schaible

