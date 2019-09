Roland Piper ist neuer Leiter der Behörde: Klimawandel als Herausforderung

Vom naturnahen Mecklenburg-Vorpommern ins dicht besiedelte Rhein-Main-Gebiet – diesen Schritt hat Roland Piper gewagt. Der 52-Jährige ist seit Anfang des Monats offiziell neuer Leiter des Langener Forstamts.

Langen – Dabei hatte Piper diese klassische Position durch seine Laufbahn schon fast für sich ausgeschlossen – obwohl er prädestiniert dafür ist. „Ich bin Forstmann in fünfter Generation – da gab es eigentlich nix Anderes“, so Piper. Schon sein Vater war Forstamtsleiter – so war er von klein auf damit vertraut.

Auf die Waldarbeiterlehre und den Wehrdienst folgte so das Studium der Forstwissenschaft in Freiburg. Nach dem Referendariat arbeitete Piper im Bereich Forstpolitik: 16 Jahre lang waren Forschung und Entwicklung des ländlichen Raums in Schwerin sein Metier. Dabei beschäftigte sich Piper mit Agrarförderung. Diese Tätigkeit führte ihn sogar nach Brüssel: „Ich war als nationaler Sachverständiger zwei Jahre bei der EU-Kommission und sollte aus meiner Erfahrung berichten, wo Förderbedarf besteht“, erklärt er. Das sei eine spannende Zeit gewesen. Eine kleine EU-Flagge in seinem Büro zeugt davon. Aber auf Dauer war die belgische Millionenstadt nichts für den Mann aus Mecklenburg.

"Langen ist kein klassisches Forstamt"

Sein Weg führte ihn nach Hessen, wo er im Umweltministerium als Referent für den Europäischer Landwirtschaftsfonds (ELER) arbeitete. Zehn Jahre war er dort, lernte in der Zwischenzeit auch seine Frau kennen. Doch vom Thema Wald hatte er sich damit ziemlich abgekehrt. Dann kam der Einschnitt: „Mit 50 habe ich mir überlegt, was ich noch erreichen will und beschlossen, noch mal was Neues zu beginnen – und gleichzeitig zurück zu meinem Wurzeln zu kehren“, sagt der passionierte Jäger, der mit seiner Frau und Adoptivhund Bolle – einem chinesischen Faltenhund Shar-Pei, der so gar nicht dem Förster-Klischee entspricht – in Heidenrod im Rheingau-Taunus-Kreis wohnt.

Nun übernimmt Piper nun die Forstamtsleitung von Christian Münch (siehe Kasten). Mittlerweile ist er schon mit dem gut 15 900 Hektar großen Gebiet vertraut, für das er zuständig ist: Seit Anfang des Jahres hat er die Geschäfte übernommen und wurde eingearbeitet. „Langen ist kein klassisches Forstamt“, sagt Piper. Im Kommunal- und Staatswald, der sich auf 14 Kommunen verteilt, seien die Anforderungen ganz andere als im ländlichen Gebiet – wie in seiner Heimat. „Hier im Ballungsraum hat der Wald in erster Linie eine Erholungs- und Schutzfunktion.“ Die Holznutzung spiele eine nachgeordnete Rolle. Das spüre er deutlich: „Wir werden darauf hingewiesen, wenn ein Ast auf dem Weg liegt oder Spuren unserer Fahrzeuge auf den Waldwegen zu sehen sind“, erzählt der neue Leiter. Manchmal gebe es auch Beschwerden und Proteste.

Der Klimawandel stellt vor große Herausforderungen

Als eine seiner Hauptaufgaben sieht er deshalb auch die Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit an. „Da ist es gut, dass ich aufgeschlossen und kontaktfreudig bin“, lacht Piper. Er kurbele dann das Autofenster runter und stelle sich Spaziergängern vor, die kritisch beäugen, wenn er durch den Wald fährt. „Die meisten wollen am liebsten einen Urwald haben – und dass kein Baum genommen wird“, sagt Piper schmunzelnd.

Aber auch den Vertretern der Kommunen – den Magistraten und Ortsbeiräten – muss Piper erläutern, wie es um den Wald steht. Dabei ist er zunehmend Überbringer schlechter Nachrichten. „Wir achten deshalb darauf, die Öffentlichkeit rechtzeitig und umfassend zu informieren, wenn wir Bäume fällen müssen“, so Piper. Zugleich gelte wenn möglich das Motto: lieber öfter kleinere Arbeiten im Innern des Waldes vornehmen und nicht an den Wegen. „Dann stößt das auf Akzeptanz.“

Der Klimawandel stellt die Behörde mit gut 30 Mitarbeitern in den elf Revierförstereien überdies vor immer größere Herausforderungen. „Ich habe mit Tränen in den Augen die Schäden begutachtet, die der Sommer 2018 hinterlassen hat. Der Wald stirbt rasant ab“, weiß der neue Forstamtsleiter von seinen Erkundungstouren.

Ein Verlust von 40 Hektar Wald auf Langener Gemarkung

Er sah braun gefärbte Kiefernbestände und Buchen, die im Frühsommer gar nicht mehr austrieben. „Für die heimischen Waldbäume ist die Witterung alles andere als günstig.“ Der Sturm – wie erst kürzlich – verschärfe die Situation und zerstöre dazu gesunde Bäume. Das bringe eine enorme Arbeitsbelastung für das Team mit sich – und lässt die Profis nicht kalt. „Es ist schlimm für uns Forstleute zu sehen, wie der Wald abstirbt“, sagt Piper. Der Magistrat rechnet nach dem jüngsten Unwetter mit dem Verlust von 40 Hektar Wald auf Langener Gemarkung.

Die Forderung, schnell nachzupflanzen, ist da in aller Munde. Aber Piper warnt: „Es wäre fatal, jetzt in Aktionismus zu verfallen! Wir brauchen Bäume, die besser mit dem Klima umgehen können, die müssen erst gezüchtet werden.“ Das brauche ein paar Jahre Vorlauf. „Aktuell haben wir weder die Pflanzen noch die Arbeitskapazität“, betont der Förster. Die finanziellen Mittel seien da, aber momentan sei das „rausgeworfenes Geld“.

Deshalb plane seine Behörde in diesem Jahr keine Aufforstung. „Die Entscheidungen, die wir heute treffen, sind ausschlaggebend für unsere Wälder in den nächsten 100 Jahren“, erklärt Piper. Sie dürften nicht Hals über Kopf getroffen werden, sondern sollten auf wissenschaftlichen Untersuchungen basieren. „Wir lassen nun erst mal die Natur arbeiten und bessern dann gezielt nach.“

VON JULIA RADGEN

