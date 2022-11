Langen: Schläger verurteilt

Teilen

Wegen eines Faustschlags mit Folgen musste sich ein 38-Jähriger vor dem Langener Amtsgericht verantworten. © pixelio

2700 Euro Geldstrafe, 2500 Euro Schmerzensgeld, Prozesskosten, 70 Prozent der Adhäsionsverfahrenskosten plus Übernahme sämtlicher zukünftiger Behandlungskosten – ein Faustschlag kann ganz schön ins Geld gehen. Das erfuhr ein 38-jähriger arbeitsloser Glaser jetzt vor dem Amtsgericht Langen. Er hatte am 24. Juli 2020 einem ihm unbekannten Studenten ins Gesicht geschlagen – ohne Grund, aber unter starkem Zusammenwirken von Alkohol und Marihuana.

Langen - „Er weiß kaum noch, was sich vor dem Bahnhof zugetragen hat, an den Schlag kann er sich aber noch erinnern. Als er sich entfernen wollte, ist er selbst gestürzt und hat sich verletzt“, so die geständige Erklärung über Verteidiger Clemens Brendel. Wie viel und was er getrunken habe, wisse er nicht mehr, sagt der Langener selbst. An mehrere Joints könne er sich erinnern. Tatsächlich beträgt der einige Zeit später ermittelte Promillewert 1,6 – und die Urinprobe weist hohe Werte von Cannabis-Abbauprodukten auf. Was war passiert?

Eigentlich wollte der 23-jährige Student aus Langen an diesem Sommerabend mit seinem Kumpel eine Fahrradtour starten. Man trifft sich am Europaplatz/Liebigstraße vor dem Supermarkt. Zufällig kommt der Angeklagte an diesem Abend dort auch vorbei. Die zwei jungen Männer sind zur falschen Zeit am falschen Ort. „Habt ihr Bock auf Schlägerei?“ pöbelt der Angeklagte, und zum Studenten: „Zieh mal deine Brille ab!“ - dem der junge Mann natürlich nicht nachkommt. Der Glaser packt das Fahrrad und den Student, der kann sich losreißen und rennt ohne Fahrrad weg. „In sicherer Entfernung beobachteten wir den Kerl. Er warf mein Fahrrad wiederholt zu Boden, rief mir mehrmals ‘Hurensohn’ hinterher und zeigte den Mittelfinger“, erklärt der Zeuge.

Die beiden Freunde rufen die Polizei. Als diese eintrifft, gehen sie zurück zum Supermarkt, wo die Beamten sich auch schon mit dem Betrunkenen beschäftigen. Just als der Student zur Personalienaufnahme den Ausweis zücken will, trifft ihn völlig unvorbereitet die Faust des Angeklagten im Gesicht. Er wird ohnmächtig. Das Ergebnis: Nasenbein- und Kieferhöhlenfraktur, eine Platzwunde am Riechorgan. Ein dreitägiger stationärer Klinikaufenthalt und eine spätere Nasen-OP folgen. Am Rad sind Räder und Lenker verbogen, die Reflektoren und eine Lampe kaputt. „Ich war bis zum 30. September studiumsunfähig. Noch heute habe ich ständige Nasenschmerzen, besonders, weil die Brille da drauf drückt“, schließt der Zeuge. Er tritt mit einem Anwalt als Adhäsionskläger auf, man fordert mindestens 3500 Euro Schmerzensgeld. Das hält Verteidiger Brendel für stark überzogen: „Bei vergleichbaren Fällen wurde weit weniger gezahlt, ich halte 1200 für angemessen!“ Gegen das Brillenproblem regt er eine Laser-OP der Augen an. Sein Mandant entschuldigt sich bei dem 23-Jährigen, was ihm neben dem Geständnis einen weiteren Pluspunkt bringt. Richter Volker Horn geht von einer erheblichen Verminderung der Schuldfähigkeit aus: „1,6 Promille sind für einen geübten Trinker nicht viel, aber in Kombination mit den Joints eine gefährliche Mischung!“ Der Angeklagte hat schon einiges auf dem Kerbholz, neun Urteile seit 2011 haben sich angesammelt, die ausnahmslos mit Geldstrafen geahndet wurden. Körperverletzung war aber noch nicht dabei. Derzeit sitzt der 38-Jährige in der JVA Würzburg eine Ersatzfreiheitsstrafe ab.

Von Silke Gelhausen