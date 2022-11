Schockmoment kurz nach Mitternacht: Feuer in gut besuchter Shisha-Bar

Von: Erik Scharf

In einer Shisha-Bar in Langen bricht am Sonntag ein Feuer aus. Zahlreiche Gäste müssen sich in Sicherheit bringen.

Langen – Schockmoment am Sonntag (27. November): In einer gut besuchten Shisha-Bar in Langen ist kurz nach Mitternacht ein Feuer ausgebrochen. Das berichtet das Portal 5.Vision.

Für die 30 bis 40 Gäste nahm der Abend in der Bar in der Rheinstraße gegen 0.005 Uhr ein jähes Ende. Laut 5.Vision sei in einer Filteranlage einer Lüftungsanlage ein Feuer aus bislang ungeklärter Ursache ausgebrochen. Die Gäste und das Personal hätten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen können. Ersten Erkenntnisen zufolge sei niemand verletzt worden.

5VM-2022-964_002.jpg © Chris Lorenz/5vision.media

Über die Höhe des Sachschadens ist derzeit noch nichts bekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (esa)