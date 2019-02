Sie sind wie eine zweite Familie

Langen - Weil ein Schlafplatz fehlte, nahm die Familie Pietrek aus Langen einen Engländer aus einer Delegation der Partnerstadt Long Eaton auf. Von Julia Radgen

Das begründete eine deutsch-englische Freundschaft, die beide Familien nun seit über 40 Jahre pflegen – und der auch der geplante Brexit nichts anhaben kann. Ein kleiner Fehler bei der Organisation bringt die besondere Freundschaft ins Rollen: Als die Jugendfußballabteilung der SSG Langen im Mai 1977 ein großes internationales Pfingstturnier der A-Jugend veranstaltet, reist auch je ein Team aus den Partnerstädten Romorantin und Long Eaton an. Die Engländer sind im Naturfreundehaus am Steinberg untergebracht. Doch wie sich herausstellt, ist bei ihnen ein Betreuer zu viel an Bord. Als er den zusätzlichen Schlafplatz organisiert, denkt der damalige Jugendleiter der SSG-Fußballer, Horst Heer, direkt an die Familie Pietrek, die im Jugendfußball aktiv ist.

„Meine Eltern sind im Garten am Steinberg, aber klar, wir nehmen ihn auf“, lautet die Antwort der ältesten Tochter, der 21-jährigen Lydia, am Telefon. Sie holt den Engländer ab, John Prentice aus Stapleford, einer Nachbargemeinde von Long Eaton, und stellt ihn den Eltern Alice und Erich mit den Worten vor: „Das ist John aus England, er wohnt jetzt vier Tage bei uns.“

+ Prompter Rückbesuch: Das Bild zeigt die Langener (von rechts) Erich, Arthur und Alice Pietrek 1978 mit ihren britischen Gastgebern beim Shopping in Nottingham. © Privat Innerhalb dieser Zeit sprechen die Deutschen und der Engländer viel miteinander und stellen einige Gemeinsamkeiten fest: Die Erwachsenen sind fast gleich alt und Eltern von jeweils drei Kindern – zwei Mädchen und einem Jungen. „Bereits bei diesem ersten Treffen zeichnete sich ab, dass es eine echte Freundschaft werden kann – zwischen zwei Familien aus zwei Ländern, die keine gute gemeinsame Vergangenheit haben“, erinnert sich Sohn Arthur Pietrek, der damals 16 Jahre alt war, seine andere Schwester Ingrid 19 Jahre alt. Prentice ist sehr angetan von seiner deutschen Gastgeberfamilie und den Kochkünsten von Alice Pietrek. Sein Favorit: Rouladen. Auch Vorbehalte gegenüber dem anderen werden aus dem Weg geräumt. Prentice stellt fest, dass „die Deutschen“ viel freundlicher sind, als es auf seiner Insel erzählt wird. So ist allen klar: Es gibt ein weiteres Treffen.

Da kurz darauf das Ebbelwoifest gefeiert wird, laden die Pietreks John und seine Herzensdame Leila nach Langen ein. Nur wenige Tage später reisen die Engländer an und erleben die Nationalfeiertage mit Ebbelwoi stilecht mit. Einmal feiern alle sogar bis morgens um vier Uhr zusammen. „Wir waren absolut auf einer Wellenlänge und fanden mehr und mehr Gemeinsamkeiten“, erinnern sich die Deutschen. Der Gegenbesuch lässt nicht lange auf sich warten: Im Mai 1978 reist die Familie Pietrek nach Long Eaton und Stapleford. Mit der Diskussion über das berühmt-berüchtigte „Wembley-Tor“ oder der Frage, wie man den Spritverbrauch eines Autos pro 100 Kilometer in die Maßeinheiten Meilen pro Galone umrechnet, füllen die neuen Freunde einige feucht-fröhliche Abende.

In den folgenden Jahren werden gegenseitige Besuche und gemeinsame Urlaube zur Regel: So geht Sohn Arthur zum Jahreswechsel 1978/79 allein eine Woche nach England und begeistert sich nicht nur für das britische Schulsystem. Schon im Sommer 1979 reist die gesamte Familie Prentice wieder nach Langen, ein Jahr später die Langer nach England. Die Deutschen unternehmen mit den Gästen Ausflüge an den Waldsee oder ins Umland. In Großbritannien verbringen beide Familien Ferien in einem schottischen Cottage, in der Shakespeare-Stadt Stratford-upon-Avon und London.

Die Liebe zum Fußball verbindet die Deutschen und Briten weiterhin: John Prentice ist damals Vorsitzender des „Conservative-Club“ in Stapleford, Arthur Pietrek schon immer dem SSG-Fußball verbunden. So kommt 1981 eine Busladung Spieler des Con-Clubs Stapleford nach Langen, angesteckt von der Begeisterung der Engländer für das Land ihrer neuen Freunde. Eine Woche lang lernen sie die Region und Ebbelwoi kennen. Bei Freundschaftsspielen tritt die SSG-1-Mannschaft gegen ein „Arthur’s-Freunde-Team“ an. Auch hier werden Freundschaften geschlossen und viele Beteiligte erleben einen Aha-Effekt – „die sind ja gar nicht so, wie ich immer gedacht habe“. Die logische Konsequenz: Auch die SSG-Fußballteams – Jugendmannschaften und Erwachsene – reisen ab 1982 mehrfach nach Long Eaton.

Heute sind Alice und Erich Pietrek 83 und 86 Jahre alt, ihre britischen Freunde John und Leila Prentice 82 und 79. Das Reisen wird immer beschwerlicher, aber kürzlich besuchten die Pietreks noch einmal Long Eaton – und zwar als Überraschung für ihre englischen Gastgeber. „Leila und John hatten keine Ahnung. Alle Kinder und Enkel und Urenkel hielten dicht“, berichtet Arthur Pietrek begeistert. Auch für ihn sind die Prentices Freunde fürs Leben.

„Ich würde sogar sagen, ich habe eine zweite Familie gefunden“, sagt der 57-Jährige. Das Haus der Familie in „merry old England“ steht für ihn immer offen – und die Bindung lebt so in der nächsten Generation weiter. Die Erfahrung habe der ganzen Familie gezeigt, dass es sehr einfach sei, Freundschaften über Landesgrenzen hinweg aufzubauen. „Man muss sich darauf einlassen, vermeintliche Barrieren wie Kosten oder ,wir haben doch keinen Platz‘ über Bord werfen und an das Positive solcher Freundschaften denken“, meint Pietrek.