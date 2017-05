Spielhallen konsequent kontrolliert

Langen - Spielhallen sind derzeit wieder groß in der Diskussion: Am 1. Juli tritt nach fünfjähriger Übergangsfrist das neue hessische Spielhallengesetz endgültig in Kraft; es soll das gewerbliche Glücksspiel neu regeln. Hat das auch Auswirkungen auf Langen? Von Markus Schaible

Mit Klein Las Vegas – also der Nachbarkommune Egelsbach mit dem bundesweit höchsten Pro-Kopf-Aufkommen an Spielautomaten – ist Langen von der Zahl der Geräte nicht zu vergleichen. Während südlich auf 81 Einwohner ein Gerät kommt, sind es am Sterzbach 402 Bürger – also fünfmal so viele Bewohner pro Automat. Nichtsdestotrotz spielt das Thema immer mal wieder eine Rolle in der Lokalpolitik so wie aktuell mit Hinblick auf den 1. Juli. Die Fraktion der Linken hatte kürzlich eine Anfrage an den Magistrat gestellt; in der jüngsten Sitzung des Stadtparlaments gab es eine Nachfrage von Ulrich Vedder (CDU).

Insgesamt 96 Spielautomaten werden (legal) in Langen betrieben. 44 davon befinden sich in den vier Spielhallen. Drei von ihnen nutzen die erlaubte Obergrenze von zwölf Geräten aus, eine hat nur acht aufgestellt. Die anderen 52 sind in Gaststätten (dort sind maximal je drei erlaubt). „Jeder zweite Euro, der verspielt wird, stammt von einem Spielsüchtigen“, weiß Joost Reinke (Linke). „Das sind zu annähernd 90 Prozent Männer, viele davon mit Migrationshintergrund.“ Ziel der Neufassung des Gesetzes sei es, das gewerbliche Glücksspiel zu regeln und der rasanten Ausbreitung zusätzlicher Angebote Grenzen zu setzen. Stellt sich die Frage: Sind in Langen Änderungen zu erwarten?

Die Antwort von Erstem Stadtrat Stefan Löbig (Grüne) ist klar: „Nein.“ Lediglich in einem Fall gebe es unter Umständen die Möglichkeit, gegen eine Spielhalle rechtlich vorzugehen. Nach Ansicht des städtischen Rechtsamtes aber seien auch da die Chancen sehr gering, weshalb die Stadt davon absehe, erklärt Löbig auf Anfrage unserer Redaktion.

Das Hessische Spielhallengesetz sei in Langen bereits mit Beginn der Übergangsfrist 2012 in einigen Punkten umgesetzt worden. So wurde den Spielhallenbetreibern unter anderem auferlegt, Sozialkonzepte zu erstellen, Sperrzeiten (4 bis 10 Uhr) einzuhalten, Spielverbote und Aufenthaltsverbote für Minderjährige durchzusetzen, eine Videoüberwachung zu gewährleisten und Ähnliches mehr. „In weiteren Schritten erfolgten dann die Umsetzung von Sichtschutz an den Spielhallen, Untersagung der Werbung an den Außenfassaden, der Anschluss an ein Spielersperrsystem und die notwendigen Schulungen des gesamten Personals“, ist in Löbigs Antwort auf die Anfrage der Linken nachzulesen. Und: „Die Vorgaben des Hessischen Spielhallengesetzes werden in regelmäßigen Kontrollen überwacht und bei Vergehen entsprechend geahndet.“

Die Genehmigungen der Spielhallen enden am 30. Juni – ab dem 1. Juli müssen sie somit eine neue Erlaubnis gemäß dem aktuellen Gesetz vorweisen können. „Die vollständige Umsetzung des Spielhallengesetzes wird somit im Juli 2017 erfolgt sein“, erklärt Löbig.

