Sportvereinsmitglieder deutlich unterm Durchschnitt

Der Sport- und Sportstättenentwicklungsplan für die Gesamtstadt stößt nicht nur bei den Vereinen auf große Zustimmung.

Langen - Kommunalpolitiker finden das Konzept des Sport- und Sportstättenentwicklungsplans überaus gelungen – und zwar so sehr, dass es im Ausschuss für Soziales, Kultur und Sport am Ende um ein Haar zwei konkurrierende Änderungsanträge gegeben hätte, mit denen SPD und CDU dem Thema noch mehr Gewicht geben wollten.

Dr. Julia Thurn (Institut für Kooperative Planung und Sportentwicklung Stuttgart), gemeinsam mit ihrem Kollegen Dr. Stefan Eckl Verfasser des gut 100 Seiten starken Strategiepapiers, stellte dem Ausschuss die grundsätzlichen Aussagen, aber auch einige Besonderheiten Langens vor. Generell herrschten in der Stadt „ganz besondere Rahmenbedingungen“ durch den Zuzug von Neubürgern in großem Stil.

Feststellen lasse sich, dass die Versorgung mit Außensportanlagen gut sei, ebenso wie mit Gymnastikräumen. Was speziell im Winterhalbjahr fehle, seien Einfeldhallen für den Vereinssport.

Negativ (und auch so von den Vereinen bewertet) sei das Fehlen von Bolzplätzen und Freizeitspielfeldern im öffentlichen Raum. Ein Thema, das auch dem Jugendforum auf den Nägeln brennt, wie dessen Vertreter kundtaten. „Das steht ganz oben auf der Liste“, betonte Joachim Kolbe, städtischer Fachbereichsleiter unter anderem für Sport: „Wir wollen bald was auf die Piste bringen und nicht mehr lange abwarten.“ Ein Ziel dabei sei auch, Freizeitsportler mit Vereinen in Verbindung bringen.

Denn davon ausgehend, dass Langener Bürger nicht unsportlicher sind als andere Hessen, ziehen laut Statistik viele offensichtlich eine vereinsungebundene Betätigung vor. Der Organisationsgrad (also die Angabe, wie viel Prozent der Bevölkerung Mitglied in einem Sportverein sind) liegt mit 22 Prozent deutlich unter dem Landesniveau (34). Am höchsten ist er mit 67 Prozent in der Altersgruppe sieben bis 14 Jahre, am niedrigsten bei den 27- bis 40-Jährigen (zwölf Prozent), danach steigt er wieder an auf gleichbleibende 17 Prozent.

Besonders auffällig ist, dass deutlich mehr Jungen und Männer als Mädchen und Frauen im Verein Sport betreiben. Bei den Sieben- bis 14-Jährigen sind es etwa 80 Prozent aller Jungs, aber nur 54 Prozent der Mädchen. In der Gruppe 27 bis 40 Jahre sind gerade noch acht Prozent der Langenerinnen im Verein, bei den Männern sind es zumindest 15.

Auffällig ist auch die Entwicklung der Mitgliederzahlen im Verhältnis zur Bevölkerung: Von 2012 bis 2017 (jeweils Jahresende) stieg die Zahl der Kinder bis sechs in Langen um 21 Prozent, die Vereine verbuchten aber 53 Prozent mehr Mitglieder. Bei den Sieben- bis 14-Jährigen kommen 16 Prozent Mitglieder- auf vier Prozent Bewohnerzuwachs. Bei den Jugendlichen ist die Entwicklung entgegengesetzt: Der Anteil der 15- bis 18-Jährigen an der Gesamtbevölkerung sank um ein Prozent, der der 19- bis 26 Jährigen um acht. Die Mitgliederzahlen in diesen Bereichen lagen jedoch bei minus 13 und minus zwölf Prozent. In der Altersklasse 27 bis 40 Jahre wuchs die Bevölkerung um sechs Prozent, die Mitgliedschaften sanken um zwei Prozent. Ein ganz klares Ziel des Konzepts ist deshalb, so Thurn: „Der Anteil sporttreibender Bürger in den Vereinen soll erhöht werden, speziell bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen.“

Dass das mit dem vorliegenden Konzept klappen kann, scheint in der Kommunalpolitik Konsens. So sieht es Martina Stock-Nörtemann (CDU) als „gute Grundlage“, Martina Dröll (Grüne) lobt es als „zukunftsweisendes Werk“. Lediglich Yvonne Hartwig (UWFB) vermisst Zahlen, was das alles denn kosten soll. Kolbe entgegnet: „Das ist ein Leitfaden, die Projekte sind jetzt zu konkretisieren und auszurechnen.“

Der Ausschuss einigte sich letztlich darauf, den Plan nicht nur zur Kenntnis zu nehmen, sondern als Leitfaden zu beschließen. Das soll die Stadtverordnetenversammlung in ihrer Sitzung am 5. Dezember tun.

VON MARKUS SCHAIBLE