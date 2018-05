Langen - Stadt der Fußball-WM

Langen - Ganz im Zeichen des Jugendfußballs stehen am Pfingstwochenende das Sportgelände an der Rechten Wiese und das Waldstadion Oberlinden.

Erstmals richten SSG und 1. FC zusammen ein gigantisches Turnier aus. Auf acht Kleinspielfeldern wird am morgigen Samstag, 19., und Pfingstsonntag, 20. Mai, die Jako Mini-WM ausgetragen.

128 Mannschaften mit insgesamt 1 500 Spielern und Spielerinnen aus dem Rhein-Main-Gebiet sowie den angrenzenden Bundesländern erwarten die Langener Gastgeber zur Premiere der von Teamsport Rhein Main/Egelsbach unterstützten Mini-„Weltmeisterschaft“. In den Altersklassen von der G- bis D-Jugend wird es jeweils um den WM-Pokal gehen – allen teilnehmenden Vereinen wurde stilecht ein WM-Teilnehmerland zugelost; die zugehörigen Nationaltrikots bekommen sie von den Gastgebern gestellt.

Gespielt wird selbstverständlich nach offiziellem FIFA-WM-Spielplan – und: Die Vereine mit den besten Fans (Unterstützung beziehungsweise Aussehen) erhalten Sonderpreise der Veranstalter. Jedes Turniere startet mit einer großen Eröffnungsfeier. Die Turniere stehen unter der Schirmherrschaft von Stadtverordnetenvorsteher Stephan Reinhold sowie Joachim Kolbe, Fachbereichsleiter für Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport.

An der Rechten Wiese, bei der SSG Langen, rollt der Ball am Samstag, 19., ab 10.30 Uhr für die G-Jugend. 32 Teams in acht Vierergruppen spielen um die Welttrophäe. Der „Weltmeister“ der G-Jugend wird im Endspiel ab 15.54 Uhr ermittelt.

Am Sonntag, 20. Mai, rollt der Ball ab 10.30 Uhr an der Rechten Wiese für die E-Jugend. 32 Teams – abermals in acht Vierergruppen – ermitteln ihren Champion. Das WM-Finale der E-Jugend soll um 16.34 Uhr angepfiffen werden.

Im Waldstadion beim 1. FC Langen rollt der Ball am Samstag, 19., ab 10.30 Uhr für die D-Jugend. Gleiches Schema – 32 Teams in acht Gruppen wollen’s wissen; das Endspiel (Anpfiff 16.34 Uhr) ist das Ziel. Sonntags rollt der Ball ab 10.30 Uhr im Waldstadion bei der F-Jugend, abermals mit 32er-Feld. Das große Finale dieses Turniers ist für 15:54 Uhr angesetzt. Das Turnier wird, ebenso wie das der G-Jugend bei der SSG, gemäß der Fairplay Regeln des Hessischen Fußballverbands gespielt.

An beiden Turniertagen ist der Eintritt frei; fürs leibliche Wohl wird bestens gesorgt. „So ein großes Fußballevent hat Langen noch nicht gesehen“, werben die Macher von SSG und FCL, „und es wird hoffentlich nicht das letzte seiner Art gewesen sein.“ Beide Klubs hoffen auf große Zuschauerresonanz. (hob)

