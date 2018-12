Sie setzten ein Zeichen gegen soziale Kälte

Langen - Ohne sie würde es vielen Menschen in Langen schlechter gehen: Gerhard Cantzler sowie die Teams der ADFC-Fahrradwerkstatt für Migranten und des „Gedeckten Tischs“ wurden jetzt von der Stadt für ihr außergewöhnliches ehrenamtliches Engagement ausgezeichnet.

„Ehrenamt ist unbezahlbar“, sagt Bürgermeister Frieder Gebhardt: „Freiwillige Helfer löschen brennende Häuser, retten Leben im medizinischen Einsatz, gestalten die Freizeit unserer Kinder als Lehrer und Trainer in Musik- und Sportvereinen. Sie kümmern sich um das Wohl herrenloser Tiere, siedeln Igel in Baugebieten um, tragen Kröten nachts über Straßen, organisieren Feste, lesen vor, sortieren Altkleider oder übersetzen Behördenbriefe in andere Sprachen. Und diese Liste lässt sich allein für Langen nahezu endlos fortsetzen. Freiwilliges Engagement hält unsere Kommune zusammen. Es fördert das soziale Klima und ist Leitbild für eine menschliche und tolerante Stadtgesellschaft. Viel zu selten sagen wir den Frauen und Männern, die Tag für Tag selbstlos im Stillen arbeiten, Danke.“

Genau das hat die Stadt nun aber öffentlich getan – mit der „Anerkennung ehrenamtlicher sozialer Tätigkeit“, wie die nicht dotierte Ehrung offiziell heißt. Dabei waren die Langener aufgerufen worden, Einzelpersonen, Gruppen oder Vereine vorzuschlagen, die sich über das übliche Maß hinaus für ihre Mitmenschen einsetzen. Bei einem Empfang im Stadtmuseum im Alten Rathaus hob Gebhardt nun die Leistungen der Ausgewählten hervor.

Gerhard Cantzler engagierte sich schon für Flüchtlinge, als es noch gar keine Welle gab. Er unterstützte vor allem junge Migranten bei der Schullaufbahn und dem Berufseinstieg. Tätig war er für Caritas, Internationalen Bund und Seniorenhilfe. Interkulturelle Zusammenarbeit steht auch bei der Fahrradwerkstatt des ADFC im Mittelpunkt des Tuns. Sie wurde 2015 gegründet, um den Migranten Mobilität zu ermöglichen. Inzwischen engagieren sich auch Flüchtlinge selbst in der Einrichtung im Gemeindezentrum Thomas von Aquin in Oberlinden.

Sozial Schwache mit Frühstück und Mittagessen zu versorgen und ihnen ein paar vergnügliche Stunden zu bescheren, das ist das Ziel des „Gedeckten Tischs“. Er öffnet immer donnerstags im Petrus-Gemeindehaus. Eines machte Gebhardt mit Blick auf alle Ehrenamtlichen deutlich: „Hinter den selbstlosen und beeindruckenden Leistungen stehen unzählige Angehörige, Freunde und Nachbarn, die manchmal ebenfalls einiges an Geduld und Nerven investieren. Auch ihnen sage ich ein ganz herzliches Dankeschön, denn nur mit deren Unterstützung und Verständnis sind all diese beachtenswerten Projekte möglich geworden.“

An den Schluss seiner Rede stellt der Bürgermeister einen Aufruf: „Tragen Sie die Botschaft unserer heutigen Preisträger weiter. Helfen Sie uns, weitere Menschen für das Ehrenamt zu begeistern und damit Zeichen gegen die Ausgrenzung, gegen Egoismus und soziale Kälte zu setzten. Nur so kann unsere Stadt weiterhin ihr liebenswertes und lebendiges Antlitz bewahren und uns allen das Gefühl geben, hier gerne daheim und willkommen zu sein.“ (ble)