Ehepaar verzichtet auf Geschenke und stiftet Sitzbank  

Anlässlich ihrer goldenen Hochzeit verzichteten Ingrid und Klaus Dauber auf Geschenke und baten stattdessen um Spenden für eine Bank – die sie dem Verkehrs- und Verschönerungsverein (VVV) Langen schenken wollten.

Langen - „Wir wussten, dass so eine Bank rund 1000 Euro kosten würde und waren gespannt, was zusammenkommt“, berichten die Goldhochzeiter. Am Ende waren es 780 Euro, den Rest haben Ingrid und Klaus Dauber noch dazu gelegt. Als Standort haben sie sich die Weiherwiese – gegenüber dem kürzlich dort aufgestellten alten Brunnen – ausgeguckt. „Wenn wir spazieren gehen, haben wir uns immer eine Bank nahe dem Brunnen gewünscht – jetzt haben wir diese uns selbst, aber auch allen, die dort vorbei kommen, geschenkt“, meint Ingrid Dauber.

Langen: Bank gestiftet

Unter großer Beteiligung von vielen Mitgliedern des Verkehrs- und Verschönerungsvereins (VVV), aber auch von Freunden der Daubers wurde die Bank offiziell eingeweiht. „Das ist wieder mal eine schöne Geste von Mitgliedern unseres Vereines, die andere motivieren soll“, freute sich VVV-Vorsitzender Walter Metzger.

Die Bank der Goldhochzeiter ist die elfte neu aufgestellte in diesem Jahr und im gleichen Stil der anderen, die der VVV im Stadtgebiet verteilt hat. „Wir haben in den vergangenen Jahren über 70 Bänke restauriert und wollen weiterhin zum schönen Erscheinungsbild der Stadt beitragen“, so Metzger.

Reinhold Werner erläuterte noch einmal die wundersamen Wege des Brunnens, der einst im Schwimmbad stand und schließlich auf dem städtischen Bauhof landete. Jetzt bilden Brunnen und Bank ein schönes Ensemble zum Verweilen auf der Weiherwiese vor der historischen Stadtmauer mit dem Stumpfen Turm. lfp

