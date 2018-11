Steuerpläne für Zweitwohnungen

In allerletzter Minute war 2012 die Einführung einer Zweitwohnsitz-Steuer abgeblasen worden, jetzt ist das Thema zurück auf der politischen Agenda.

Langen - In allerletzter Minute war 2012 die Einführung einer Zweitwohnsitz-Steuer abgeblasen worden, jetzt ist das Thema zurück auf der politischen Agenda. Von Markus Schaible

Ein entsprechender Antrag der SPD im Rahmen der Etatberatungen kam zwar nicht zur Abstimmung, doch Anfang 2019 soll darüber beraten werden.

Wer in Langen wohnt, soll auch für die Infrastruktur bezahlen – selbst wenn er seinen Erstwohnsitz nicht in der Stadt hat und infolge dessen hier keine Einkommensteuer bezahlt. Vor diesem Hintergrund hatte es 2012 eine parlamentarische Initiative gegeben, eine Zweitwohnsitz-Steuer einzuführen. Eine Mehrheit aus SPD, Grünen und FWG-NEV hatte sich auch dafür ausgesprochen, allerdings sollte es Ausnahmen geben. Beispielsweise sollten Langener, die neben ihrem Erst- auch ihren Zweitwohnsitz in der Stadt haben, nicht doppelt zur Kasse gebeten werden. Ein Gerichtsurteil machte seinerzeit solche Sonderregelungen aber unmöglich, weshalb die Kommunalpolitiker den Entschluss zur Einführung revidierten.

Nachdem sich 2016 die rechtlichen Voraussetzungen geändert haben, unternahm die SPD zu den Haushaltsplanberatungen einen erneuten Anlauf. Ergänzt wurde dieser durch die CDU, die auf jeden Fall festgeschrieben sehen wollte, dass eine Zweitwohnsitz-Steuer nur eingeführt wird, wenn die Erträge höher sind als der Aufwand.

„Das wollen wir natürlich auch“, pflichtete Joachim Knapp (SPD) im Haupt- und Finanzausschuss bei. Seiner Ansicht nach werde die Steuer einen gewissen Lenkungseffekt haben. Sie könne dazu führen, dass manche ihren Zweitwohnsitz aufgeben, dann werde eine Wohnung für andere Bewohner frei. Zudem würden bestimmt manche Zweit- zu Erstwohnsitzen umgewidmet. Und natürlich gebe es bei einer Beibehaltung der Zweitwohnung Steuereinnahmen.

Eine Umwandlung von Zweit- in Erstwohnsitze sei eher unwahrscheinlich, da die Verwaltung schon jetzt sehr genau prüfe, ob die Voraussetzungen für einen Zweitwohnsitz überhaupt gegeben seien, betonte die zuständige Fachbereichsleiterin Helga Uhl. Allerdings seien natürlich Einnahmen zu erwarten. Im ersten Jahr seien aufgrund der Ersterhebung die Aufwendungen den zu erwartenden Erträgen ungefähr gleichzustellen, doch bereits ab dem zweiten Jahr dürften dem Aufwand von 12.000 Euro Einnahmen von knapp 40.000 Euro gegenüberstehen – also ein Plus von etwa 28.000 Euro.

Insgesamt sei die Zahl der Zweitwohnungen in den vergangenen Jahren zurückgegangen. Waren es bei der Diskussion 2012 noch rund 1400, gebe es derzeit 939 Zweitwohnsitze in Langen. 70 Personen seien sowohl mit Erst- als auch mit Zweitwohnsitz gemeldet und müssten unter Umständen doppelt bezahlen, erklärte Uhl. Dies seien beispielsweise Kinder, die bei beiden Elternteilen gemeldet seien, ebenso Senioren-Ehepaare, bei denen ein Partner im Heim lebe.

Der CDU war das Thema dann doch zu umfangreich, als dass es innerhalb der Haushaltsplanberatungen entschieden werden sollte. Dem schlossen sich auch die anderen Fraktionen an, nachdem die Verwaltung vorgeschlagen hatte, den gesamten Themenkomplex bis nach der Winterpause noch einmal aufzuarbeiten. Zur nächsten Ausschusssitzung Anfang kommenden Jahres sollen dann neben einem Satzungsentwurf für eine solche Steuer auch entsprechende Hintergrundinformationen geliefert werden.