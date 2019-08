Langener Terassen: Richter kippen horrende Mietnebenkosten

Langen – Die Langener Terrassen sind schick, es lebt sich dort ganz komfortabel – aber gleich die erste Nebenkostenabrechnung sorgte für reichlich Ärger.

Die Mieter der Elisabeth-Selbert-Allee 24 und 26 waren entsetzt über die hohen Nachzahlungsforderungen der Hausverwaltung ihres Vermieters. Jetzt gibt es erste Gerichtsurteile – zugunsten der Bewohner.

Zwei der insgesamt sieben von Bonava gebauten Terrassenhäuser nahe der Nordumgehung wurden vom Augsburger Immobilienunternehmen Patrizia gekauft. Die 70 Wohnungen sind seit dem dritten Quartal 2015 vermietet. Ärger gab es gleich im ersten Jahr, dem Abrechnungszeitraum 2016, um nicht transparent aufgeführte Verträge für die Heizung. Aber auch die Rechnungen für Aufzug, Reinigung und Tiefgarage trieben die Nebenkosten extrem in die Höhe.

Je nach Größe der Wohnung bekamen die Mieter bis zu 2000 Euro Nachzahlung in Rechnung gestellt. Etliche weigerten sich, diese Forderung einfach hinzunehmen und bezahlten nicht. Und so landete der Streit um die Nebenkosten vor Gericht, weil die Patrizia die säumigen Abrechnungen einklagte.

„So manch ein Nachbar war so eingeschüchtert von dem Schreiben der Anwälte, dass er doch noch zahlte – aus Furcht, im Falle eines verlorenen Prozesses auch noch Anwalts- und Gerichtskosten tragen zu müssen. Uns geht es aber hier um die Gerechtigkeit und wir ziehen das jetzt durch“, berichtet eine ehemalige Mieterin, deren Namen der Redaktion bekannt ist.

Eine gute Strategie, sich zu wehren

Derzeit sieht es so aus, als sei es eine gute Strategie, sich gegen die hohen Forderungen zu wehren. Der erste Gerichtstermin war noch wegen Nicht-Erscheinens der Patrizia-Anwälte geplatzt. Aber in den vergangenen Wochen verhandelten drei Richterinnen des Amtsgerichts Langen insgesamt 13 Fälle. Einige Mieter hatten sich eigene Anwälte genommen, für eine Gruppe vertrat der Mieterschutzbund die Interessen.

Für die bislang letzte Verhandlung gibt es noch kein abschließendes Urteil. Die Richterin äußerte Bedenken gegen die Klage, wollte sich aber alle Tatsachen noch einmal genau anschauen. Ihre beiden Kolleginnen hatten in den vorhergehenden Prozessen die Klagen der Patrizia abgewiesen. Die Begründungen dafür waren unterschiedlich.

Ein vom Gericht genannter Kritikpunkt war, dass eine nachträgliche korrekte Berechnung der offensichtlich fehlerhaften Einzelpositionen aus den vorliegenden Unterlagen nicht möglich sei. Die Nebenkostenabrechnung sei eine komplexe Rechenoperation; es handele sich also nicht nur um einfache mathematische Fehler. Die vollständige Aufklärung jeder Einzelposition sei so schwierig, dass sie in keinem Verhältnis zur Bedeutung stünde. Die Patrizia AG als Klägerin habe nur pauschale Kürzungsbeträge vorgeschlagen, ohne die Möglichkeiten einer konkreten Berechnung anzubieten. Dabei liege die Darlegungs- und Beweislast für die Richtigkeit der Kostenpositionen beim Vermieter.

Gericht beschließt in Langen: Keine Nachzahlungen

Das Gericht entschied, dass die Mieter die Nachzahlungen nicht begleichen müssen. Das ist für sie zunächst eine gute Nachricht, allerdings hat die Patrizia AG noch bis Mitte September Zeit, in Berufung zu gehen. Dann würde der Abrechnungsstreit der Langener Terrassen das Landgericht beschäftigen.

Die genannte Mieterin, die inzwischen längst ausgezogen ist, äußert sich erfreut: „Es ist zumindest ein erster Schritt, dass wir die Nebenkostengeschichte erledigt haben. Eine neue Abrechnung kann uns das Unternehmen nicht schicken. Für 2016 ist die späteste Frist am 31. Dezember 2017. Jetzt müssen wir abwarten, ob sie in Berufung gehen. Wir sind bereits für die Abrechnung 2017 ebenfalls in Widerspruch gegangen, weil die ja die gleichen Formfehler enthält“, erläutert die ehemalige Bewohnerin.

Die monatlichen Nebenkosten für die Mietwohnungen in der Elisabeth-Selbert-Straße 24 und 26 sind inzwischen deutlich erhöht worden. Die Unruhe und diese Summen haben für eine hohe Fluktuation in den ohnehin nicht gerade günstigen Neubauwohnungen gesorgt.

Von der Patrizia AG war urlaubsbedingt bislang keine Stellungnahme zum weiteren Vorgehen zu bekommen. Unsere Zeitung wird weiter berichten.

VON NICOLE JOST

