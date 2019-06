Stromausfall nach Feuer in Trafostation

Teile der Stadt ohne Elektrizität

+ © Foto: Feuerwehr Reichlich Rauch: In einer Trafostation in der Südlichen Ringstraße kam es am Samstag zu einem Brand. Während des Einsatzes musste der Strom abgeschaltet werden. © Foto: Feuerwehr

Ein Brand in einer Trafostation in der Südlichen Ringstraße hat am Samstag über die Mittagszeit in Teilen der Stadt für einen Stromausfall gesorgt. Die Feuerwehr war um 11. 15 Uhr alarmiert worden und bis kurz vor 14 Uhr im Einsatz.