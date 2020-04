Unter Deutschlands besten Medizinern: Chefarzt Dr. Dietrich von Stechow ausgezeichnet

Er zählt zu den Besten seiner Zunft. So hat zumindest das Magazin "Focus" in einer Spezialausgabe geurteilt. Der Langener wurde zum wiederholten Mal gewählt.

Langen – In der Spezial-Ausgabe „Focus Ärzte-Liste 2020“ des Nachrichten-Magazins wurde der Langener Chefarzt Dr. Dietrich von Stechow wieder zu einem der Top-Orthopäden Deutschlands gewählt. Er wurde bereits zum wiederholten Mal in die Bestenliste aufgenommen.

Die Focus-Redaktion Gesundheit hat Dr. von Stechow, Chefarzt für Orthopädie und Unfallchirurgie der Asklepios Klinik Langen für seine Leistungen in den Bereichen „Fachliche Erfahrung“, „Patientenservice“, „Patientenzufriedenheit“ und „Barrierefreiheit“ als sehr empfehlenswert bewertet. „Wir sind wirklich stolz darauf, immer wieder so positiv nach den strengen Kriterien der Focus-Redaktion bewertet zu werden“, sagt Jan Voigt, Geschäftsführer der Asklepios Klinik. „Es zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind und unsere Leistungsfähigkeit konstant hochhalten können.“ In seine Gratulation im Namen aller Mitarbeiter schließt Voigt explizit auch das „engagierte Team“ von Dr. von Stechow mit ein.

Seit über zwei Jahrzehnten veröffentlicht der Focus Ärztelisten der bundesweit auf ihrem Gebiet besten Spezialisten. Dabei kooperiert das Nachrichtenmagazin mit einem unabhängigen Recherche-Institut, das seine Informationen durch Befragungen von Medizinern, Kliniken, Patienten und Selbsthilfegruppen erhält.

Von Markus Schaible