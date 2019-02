VVV bleibt der große Festveranstalter der Stadt

Langen – Die Bürger der Stadt, aber ebenso die auswärtigen Gäste können sich auch in diesem Jahr auf einen bunten Veranstaltungsreigen freuen: Ebbelwoifest, Weinfest, Weihnachtsmarkt und etliches mehr – der Verkehrs- und Verschönerungsverein (VVV) als Organisator der großen Feste plant das Jahr 2019 mit allen bekannten und beliebten Zutaten. Von Markus Schaible

Kein Wunder: 2018 waren alle Veranstaltungen ein großer Erfolg, wie VVV-Vorsitzender Walter Metzger bei der Jahreshauptversammlung berichtete. Höhepunkt des Jahres ist immer das Ebbelwoifest Ende Juni. Das wartete vergangenes Jahr mit einigen Änderungen auf, die 2019 aber zum Teil schon zurückgenommen werden. Daaf und Krönung des Ebbelwoikönigs schon am Freitag, dafür das Feuerwerk erst am Samstag, das kam bei vielen Besuchern, aber auch bei Schaustellern nicht besonders an, wie Metzger berichtete: „Der Zuspruch war nicht so gut.“ Deshalb heißt es beim Fest 2019 (21. bis 24. Juni) wieder: Freitagsabends wird geböllert, Samstagsnachmittags gedaaft und gekrönt.

Dafür kamen die Änderungen beim Frühschoppen am Ebbelwoifest-Montag gut an: „Das neue Konzept ging auf“, resümierte Metzger, „das Festzelt war besser besucht als in den vergangenen Jahren.“ Das „Langener Gebabbel“ der Heimatkundigen im VVV, die Melodien der Sterzbachbuben und die Moderation durch Brunnenwirt Heinz-Georg Sehring hätten den Frühschoppen bereichert. Zudem habe FFH-Comedian Johannes Scherer der Veranstaltung „eine besondere Note“ verpasst.

+ Leicht verändert: Der Vorstand des Verkehrs- und Verschönerungsvereins Langen mit (von links) Ulrich Zeller, Heribert Gött, Sabine Muth, Olaf Hermann, Helga Drömer, Heinz-Georg Sehring (alle Beisitzer), Vorsitzendem Walter Metzger, Rainer Schüller (Stellvertretender Vorsitzender), Christopher Muth (Schriftführer) und Stefan Schmidt (Stellvertretender Vorsitzender). © Strohfeldt Das viertägige Weinfest im August mit 17 Winzern, der Lebendige Adventskalender unter dem Motto „Wenn die Sterne hell erstrahlen“ mit 4000 Teilnehmern, der familiäre Weihnachtsmarkt mit knapp 50 Ausstellern, die Party „Zwische de Joahrn“ und das Silvesterblasen an der Stadtkirche mit einer vierstelligen Besucherzahl sind weitere Ereignisse, die von der Bevölkerung gut angenommen werden. Aber der VVV ist nicht nur Festveranstalter. Zur Verschönerung der Stadt trägt, seit Langem die Aktion „Langen räumt auf“ bei, zudem sorgt der Verein mit „Langen blüht auf“ für Farbe in den Straßen. Acht Blumenpyramiden lässt er aufstellen, dazu 92 Blumenampeln aufhängen.

Eine besondere Aktion 2018 war das Aufstellen einer Rundbank um die Linde am Vierröhrenbrunnen. Diese erinnert an Günter Dietzig (Initiative Fahrgasse; Initiator des Altstadtmarktes).

Walter Metzger wurde bei der Hauptversammlung für weitere zwei Jahre als Vorsitzender gewählt; ihm zur Seite stehen als Stellvertreter weiterhin Rainer Schüller und neu der bisherige Schatzmeister Stefan Schmidt. Dessen langjähriger Vorgänger Manfred Wuttke wurde einstimmig zum Ehrenvorsitzenden gewählt. Schmidt kümmert sich vorerst weiterhin um die Finanzen, bis ein Nachfolger gefunden ist. Neuer Schriftführer ist Christopher Muth, er folgt auf Rolf Schäfer.