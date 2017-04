Verkehrsrowdy drängt Autos und Radler ab

Langen - Die Polizei bittet Verkehrsteilnehmer, die am Dienstagabend von einem Rowdy am Steuer eines Peugeot zum Abbremsen gezwungen und abgedrängt wurden, sich zu melden. Als mutmaßlicher Fahrer wurde ein 19-Jähriger aus Langen ermittelt.

Der Peugeot-Fahrer soll gegen 18.40 Uhr auf der Landesstraße von Sprendlingen kommend an der Ampel zum Krankenhaus über die Linksabbiegerspur die geradeaus fahrenden Autos überholt und beim Wiedereinscheren diese teilweise bis zum Stillstand abgebremst haben. An der nächsten Ampelanlage soll der junge Mann in seinem schwarzen Kleinwagen dann rechts überholend auf der Frankfurter Straße weitergefahren sein. Am Wilhelm-Leuschner-Platz hat er offenbar noch zwei Radler abgedrängt. Die Polizei bittet diese und weitere Betroffene sowie Zeugen, sich unter 06103/9030-0 zu melden. (ble.)

Zusatzfahrzeuge sollen Autofahrern helfen Zur Fotostrecke

Rubriklistenbild: © Symbolfoto: dpa