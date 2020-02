WAHLKAMPF Bewerber stellen sich bei Podiumsdiskussion und im Internet vor

Langen – Wer noch unschlüssig ist und sich erst weiter über die Kandidaten und ihre Vorstellungen für Langens Zukunft informieren will, hat dazu bei weiteren Aktionen unserer Zeitung die Möglichkeit.

Zum einen starten wir kommenden Montag eine weitere Serie mit politischen Aussagen der sechs Bewerber, zum anderen laufen die Planungen für unsere Podiumsdiskussion auf vollen Touren: Am Aschermittwoch, 26. Februar, stellen sich die Kandidaten ab 19.30 Uhr in der Stadthalle, Südliche Ringstraße 77, dem Publikum. Einlass ist ab 19 Uhr, der Eintritt frei.

+ Stephanie Tsomakaeva (Einzelbewerberin) hat die Internetadresse stephanie-tsomakaeva.de.

Das Publikum hat dabei die Möglichkeit, die Ansichten der Bewerber zu unterschiedlichen lokalen Themenkomplexen abzufragen. Dabei werden immer alle sechs ihren Standpunkt erläutern können – wer also Fragen nur an bestimmte Kandidaten hat, sollte sich besser direkt an diese wenden; Kontaktmöglichkeiten gibt es unter anderem über die jeweiligen Internetseiten.