Wegen Coronavirus: Spiel- und Sportplätze bleiben geschlossen

Um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen, bleiben in Langen viele öffentliche Orte geschlossen - so auch die Spielplätze (Symbolbild).

Das Coronavirus verändert das öffentliche Leben in Langen. Viele Orte, wie Spielplätze oder die Trauerhalle auf dem Friedhof bleiben geschlossen.

Langen – In Langen sind nun auch alle städtischen Spiel- und Bolzplätze geschlossen. Gleiches gilt für alle Sporthallen, -anlagen und -plätze sowie den Wertstoffhof der Kommunalen Betriebe an der Darmstädter Straße. Auf dem Friedhof bleiben die Trauerhalle und der Andachtsraum geschlossen. Angehörige können weiterhin am Grab Abschied nehmen. Dazu sollten sich wegen der Ansteckungsgefahr nach Möglichkeit aber nur kleinere Gruppen einfinden.

Die Rathaus-Schließung gilt zunächst bis zum 19. April. Alle Funktionen innerhalb der Verwaltung bleiben allerdings besetzt. Die Mitarbeiter sind telefonisch von montags bis freitags ausschließlich von 8 bis 12 Uhr erreichbar, außerdem per E-Mail. In absolut dringenden Fällen ist es möglich, einen Termin zu vereinbaren. Infos: langen.de oder über die kostenfreie Behördenrufnummer 115.

In den an sich geschlossenen Kinderbetreuungseinrichtungen wird nur noch der Nachwuchs von Eltern von bestimmten Berufsgruppen (Gesundheitsdienst, Polizei, Feuerwehr) in Obhut genommen. Ein entsprechender Nachweis muss vorgelegt werden.

Bei den Gebühren – von der Musikschule bis zur Kinderbetreuung – wird die Stadt nach Angaben von Bürgermeister Frieder Gebhardt zu gegebener Zeit angemessene, korrekte und faire Lösungen finden. Entsprechende Regelungen werde es auch für gekaufte Tickets für städtische Veranstaltungen geben, genauso wie für Theaterabonnements und für Jahreskarten der Bäder.

Für die Stadtbusse gilt jetzt der Ferienfahrplan, weil der Schulbetrieb ruht. Falls Kinder im Zuge der Notbetreuung dennoch zur Schule müssen, können sie den normalen Linienverkehr nutzen.

„Wir müssen alles tun, um einer schnellen Ausbreitung des Coronavirus entgegenzutreten“, betont das Stadtoberhaupt. Und dazu gehöre eben auch, der Ansteckungsgefahr mit drastischen Schritten vorzubeugen.