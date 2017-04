Kampf gegen „gewaltigen Unsinn“

Langen - Die Planungen für die Regionaltangente West (RTW) nehmen gerade so richtig Fahrt auf: In wenigen Tagen sollen die Unterlagen für die Planfeststellung eingereicht werden. Von Markus Schaible

Langens Kommunalpolitiker wollen unbedingt noch auf den schon fahrenden Zug aufspringen, auch wenn die Verwaltung dies als aussichtslos ansieht. Einig sind sich alle Beteiligten aber, dass eine Verlängerung der Bahnlinie bis Langen wichtig und sinnvoll ist. Die Idee ist schon fast 20 Jahre alt: Mit der RTW soll eine Zugverbindung vom Kreis Offenbach bis in den Taunus geschaffen werden, die über den Flughafen und Frankfurts Westen (unter anderem Höchst) führt. Als südliche Endpunkte sind Neu-Isenburg und Dreieich-Buchschlag vorgesehen. Das stößt bei Politikern und Verantwortlichen im Rathaus schon lange auf Unverständnis, doch bislang sind alle Versuche, eine Verlängerung um drei Kilometer gen Süden zu erreichen, gescheitert. Kurz bevor die RTW Planungsgesellschaft nun die Unterlagen für die Planfeststellung einreicht, hat die CDU einen weiteren Versuch gestartet, noch mit ins Boot zu kommen. Forderung des Eilantrags, der am Mittwoch im Ausschuss für Umwelt, Bau und Verkehr beraten wurde: Langen solle sofort Mitglied der Planungsgesellschaft werden und bewirken, dass die Verlängerung Teil des Verfahrens werde. Es gelte, „dramatische Nachteile“ für die Stadt zu vermeiden.

Lesen Sie auch: Grünes Licht für Verlängerung der Regionaltangente West Auch die Verantwortlichen im Rathaus würden die RTW gerne in Langen enden sehen, haben aber in zahlreichen Verhandlungen ziemlich auf Granit gebissen. „Alle bereits durchgeführten Nutzen-Kosten-Analysen haben ergeben, dass eine Verlängerung nach Langen nicht rentabel ist“, rief Erster Stadtrat Stefan Löbig (Grüne) in Erinnerung. Es sei sehr unwahrscheinlich, dass eine weitere Studie, wie sie nach einem Beschluss des Parlamentes erarbeitet werden soll, ein anderes Ergebnis erzielen werde. Es seien aber in Kürze weitere Gespräche mit den Verantwortlichen bei Kreis und Kreisverkehrsgesellschaft terminiert.

Selbst ein sofortiger Beitritt zur Planungsgesellschaft werde nicht helfen, erklärte Fachbereichsleiter Carsten Weise: „Es gibt einen einstimmigen Beschluss aller Mitglieder, dass es keine Änderungen mehr geben wird, um die seit 18 Jahren laufenden Planungen nicht zu gefährden.“ Denn jede noch so kleine Umplanung bedinge eine neue Umweltverträglichkeitsprüfung, was das Vorhaben um sechs bis sieben Jahre zurückwerfe. Allerdings gebe es Überlegungen, die Trasse in einem zweiten Schritt nach Norden und Süden zu verlängern. Nur wann das sei, wisse niemand. Bürgermeister Frieder Gebhardt (SPD) warnte noch aus ganz anderen Gründen vor einem übereilten Beitritt: Langen müsse sich dann an allen Kosten für Planung und Bau beteiligen – unabhängig davon, ob die Stadt davon profitiere oder nicht.

Er verstehe die Bedenken, „aber die Bevölkerung wird es für einen Schildbürgerstreich halten, wenn wir nicht dabei sind“, entgegnete Dr. Andreas Keppeler (CDU) und bezeichnete die jetzige Planung als „gewaltigen Unsinn“. Er zweifle angesichts der Stümperei am Sachverstand der Planer, pflichtete Rainer Bicknase (SPD) bei. Keppeler bezweifelte zudem, dass der Halt in Langen tatsächlich unrentabel sei, schließlich könne hier das Umsteigen der Regionalbahn-Passagiere eine Verbindung bis südlich von Darmstadt ermöglichen.

Letztlich berücksichtigte der Ausschuss die Aussagen der Verwaltung insofern, als nun erst einmal Vor- und Nachteile, Bedingungen und Kosten eines Beitritts der Stadt zur Planungsgesellschaft geprüft werden sollen. Zudem soll weiterhin alles unternommen werden, damit Langen an die RTW angebunden wird.