Wie ein Wirtschaftsförderer  die Zukunft der Innenstadt sieht

Erhöhte Aufenthaltsqualität: Wirtschaftsförderer Joachim Kolbe in der unteren Bahnstraße, wo Stadt und Grundstückseigentümer bei der Gestaltung der Fußgängerbereiche Hand in Hand gearbeitet haben.

Langen - Internet-Handel und große Einkaufszentren oder Outlet-Center auf der grünen Wiese machen dem traditionellen Handel in den Innenstädten das Leben schwer. Viele Geschäftsleute setzen daher auf Beratung und Service, um Kunden zu locken.

Am morgigen verkaufsoffenen Sonntag wollen sich die Langener Gewerbetreibenden wieder von ihrer besten Seite zeigen. Auch Verwaltung und Politik ist daran gelegen, dass die Innenstadt lebendig bleibt. Zu diesem Themenkomplex stellte sich der für die Wirtschaftsförderung zuständige Fachbereichsleiter der Stadt, Joachim Kolbe, den Fragen von Redakteur Markus Schaible.

Herr Kolbe, morgen findet der 26. Langener Markt, ein verkaufsoffener Sonntag verbunden mit einem Fest der Vereine, in der Innenstadt statt. Wie wichtig ist solch eine Veranstaltung für den Langener Einzelhandel?

Der Langener Markt ist mit Sicherheit die größte und attraktivste Werbeveranstaltung für den Langener Einzelhandel. An diesem Tag kann unsere Innenstadt all ihre Stärken zeigen: die lange Flaniermeile unter den Platanen, einladende Gastronomie und interessante Geschäfte. Und obendrein steht der Langener Markt für die kulturelle Szene hier, die vielen engagierten Vereine und Organisationen und für das gute Miteinander sympathischer und weltoffener Menschen in unserer Stadt.

Es werden sich tausende Menschen durch die Innenstadt wälzen, doch schon einen Tag später sieht das Bild dann wieder ganz anders aus. Was muss aus Ihrer Sicht geschehen, damit sich die Geschäfte langfristig halten können?

Viele der Geschäfte, die die Attraktivität unserer Innenstadt heute ausmachen, haben ja schon so manche tief greifende Umwälzung im Einzelhandel in den letzten Jahren gut und erfolgreich überstanden.

Klar, wir alle müssen mit der digitalen Zeit Schritt halten. Dennoch glaube ich, dass die Zukunft nicht nur den schnellen Mausklicks und eiligen Paketlieferanten gehört.

Die Geschäfte brauchen, wollen sie weiterhin bestehen, vor allem kompetente, sympathische Geschäftsleute und Verkäufer, die ihre Kundschaft kennen, die gute Beratung und Angebote bieten und auf deren Kompetenz und Zuverlässigkeit man vertrauen kann.

Allerdings muss man feststellen, dass dort, wo Fachgeschäfte schließen, vermehrt Wettbüros, Barbershops und reihenweise Friseure eröffnen. Diese Entwicklung kann Ihnen doch eigentlich nicht gefallen ...

Offenbar kümmern sich die Langenerinnen und Langen gerne und intensiv um ihre Frisuren und sorgen für die Nachfrage, die all den Salons das wirtschaftliche Überleben sichert. Das ist Marktwirtschaft – und gegen solche Handwerksbetriebe ist nichts einzuwenden. Eine weiter anwachsende Zahl von Wettbüros sehen wir allerdings aus verschiedenen Gründen kritisch. Da wünschen wir uns übrigens vor allem, dass die Immobilieneigentümer bei den Vermietungen das Ganze im Blick behalten, ihren Beitrag zu einem attraktiven Mix von Läden in der Innenstadt leisten und so langfristig auch den Wert ihres Eigentums sichern.

Die Stadt ist stark in der Citymarketing-Initiative und der Kampagne „So nah. So gut. So Langen.“ engagiert. Wo können Verwaltung und Politik dem Handel darüber hinaus noch helfen?

+ Die obere Bahnstraße: Die einst geplante Umgestaltung ist auf Eis gelegt, doch laut Kolbe ist auch dort einiges in Bewegung. © Schaible

Politik, Verwaltung, Geschäftsleute, Immobilieneigentümer, Anwohner, Kundschaft und die Menschen, die hier leben, müssen sich um ihre Innenstadt gemeinsam bemühen, selbst Verantwortung übernehmen und dafür Sorge tragen, dass sie sich wandeln und stetig besser werden kann. Das reicht von der Gestaltung der Gebäude, Fassaden und Geschäfte bis zur Möblierung der Straße, von der Verkehrs- und Parksituation und der Beleuchtung der Straße bis hin zu solchen thematischen Dauerbrennern wie Sauberkeit und Sicherheit.

In der unteren Bahnstraße sind einige Bereiche unter Mitwirkung der Grundstückseigentümer attraktiver gestaltet worden. In der oberen Bahnstraße dagegen tut sich nichts, die einst geplante Umgestaltung ist aus finanziellen Gründen auf Eis gelegt. Gibt es dennoch Möglichkeiten, diesen Teil der Straße kundenfreundlicher zu machen?

Das Bauprojekt Stadtpalais und der attraktive Supermarkt, der dort entstehen soll, werden Schwung in die obere Bahnstraße bringen und neue Chancen eröffnen. Außerdem, das weiß ich aus meiner Aufgabe in der städtischen Wirtschaftsförderung, kommt dort einiges von Seiten der Immobilieneigentümer in Bewegung, die diese Chancen ebenfalls sehen – und womöglich interessante Investitionsprojekte auf den Weg bringen werden.

Wo sehen Sie den Langener Einzelhandel in 20 Jahren?

Ich bin Optimist. Langen wächst, die Kaufkraft wächst, dazu die spürbar wachsende Sympathie für das Gute, das eben oft so nahe liegt, und die vielen entschlossenen und ideenreichen Akteure in der Stadt, ach, ich glaube, es wird auch in den nächsten zwei Jahrzehnten Spaß machen, hier in die Kneipen, Cafés und das Kino oder spazieren zu gehen und dabei schön einzukaufen.