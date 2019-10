In zwölf Monaten ins neue Domizil

Große Jungs an der Buddelkiste: AAM-Lenker David C. Dauch, Bürgermeister Frieder Gebhardt sowie AAM-Europachef David Buckley (von links) geben den symbolischen Startschuss zum Bau der AAM-Europazentrale.

Spatenstich: US-Firma AAM gibt Startschuss für ehrgeiziges Europazentralen-Projekt.

Langen – Die Amerikaner sind da und sie geben mächtig Gas: Auf dem Kronenhof-Gelände im Neurott hat der US-Autozulieferer American Axle & Manufacturing (AAM) am gestrigen Dienstag den symbolischen Spatenstich zum Neubau seiner Europazentrale samt Forschungs- und Entwicklungszentrum gefeiert. Die Projektierung ist ambitioniert: Nächstes Jahr im Oktober soll und muss die neue AAM-Zentrale bezugsreif dastehen.

Die Sonne lacht zum obligatorischen Zeremoniell am Dienstagmorgen – und ein wenig zum Lachen für den geneigten Beobachter mutet das mit Erde befüllte Bretter-Karree ebenfalls an, das die Gastgeber für den besonderen Moment zusammenzimmern ließen. In der Weite der Kronenhofwiese verliert sich die Buddelkiste, die AAM-CEO David C. Dauch, AAM-Europapräsident David Buckley sowie Bürgermeister Frieder Gebhardt als städtischem Repräsentanten die Kulisse fürs Proforma-Schippen liefert. Aber, darin ist sich das gut gelaunte Trio auf Englisch wie Deutsch einig: „Aus dieser Kiste wird Großes erwachsen.“ Dass sie sich auf das in ihrer Branche opportune Gas geben ebenso verstehen wie auf augenzwinkerndes Statement, verdeutlichen die Gastgeber mit einem weiteren Gimmick: Die überschaubare Gästeschar darf bei Ankunft über den Absperrkordel-gesäumten roten Teppich von der Straße zur Spatenstich-Wiese schreiten, ein bisschen Glamour à la Showbizz darf’s schon sein.

Keine Erweiterungsmöglichkeiten in den beiden deutschen Standorten

101 000 Quadratmeter insgesamt umfasst das vormalige Reiterhof-Areal. Auf dem südöstlichen Drittel (36 000 qm) ist AAM zugange, der große Rest dient dem Neubau des Paul-Ehrlich-Instituts (PEI). Doch während der Deutsche an sich und deutsche Behörden im Besonderen akribisch und durchaus mal behäbig zu Werke gehen – bis zur Einweihung des PEI-Neubaus werden noch Jahre ins Land ziehen – legt der aktuell noch in Bad Homburg ansässige US-Ableger eine ganz andere Schlagzahl vor. Aus gutem Grund.

Der weltweit agierende Zulieferbetrieb für die Automobilindustrie mit Hauptsitz in Detroit (Michigan) will expandieren, hat aber an den beiden deutschen Standorten im Taunus beziehungsweise in Dieburg keine Erweiterungsmöglichkeiten. So fiel zunächst der Blick auf Langen und relativ zeitnah die Entscheidung für den Umzug ins Neurott. Da beiderorts die Mietverträge im Oktober 2020 auslaufen, muss die neue AAM-Europazentrale bis dahin fertiggestellt sein. Ein ambitioniertes Vorhaben, um nicht zu sagen, ein Wagnis – das die Firmenlenker freilich zuversichtlich ein- und angehen, da man in Langen auf „ungemein aufgeschlossene und unterstützungswillige Partner“ getroffen sei, wie David C. Dauch in seiner Rede zum Spatenstich hervorhebt. „Wir sind dankbar für die Unterstützung der Stadt“, betont der CEO und Europa-Chef Buckley legt in seinem folgenden Grußwort nach: „Wir freuen uns, nach Langen zu kommen.“

Ungefähr 250 Angestellte werden mit der Schaltzentrale den Arbeitsplatz nach Langen verlagern. Es entsteht ein eingeschossiges (an der Robert-Bosch-Straße zweigeschossiges) Gebäude inklusive Halle; rund 14 000 Quadratmeter Nutzfläche. Einige Millionen muss der weltweit agierende Zulieferbetrieb für die Automobilindustrie dafür hinblättern – angesichts eines Konzernumsatzes von 6,4 Milliarden Dollar in der Jahresbilanz durchaus darstellbar. An mehr als 90 Standorten in Nord- und Südamerika, Asien und Europa ist die American Axle & Manufacturing, Inc. aktiv. Die aktuelle Umsatzspanne von 700 bis 800 Millionen Dollar auf europäischem Boden soll mittelfristig verdoppelt werden, so die Vorgabe.

Die Komplimente aus der Chefetage des renommierten Neuzugangs weiß Frieder Gebhardt artig zurückzugeben: „Ihre Branche lebt davon, dass es vorangeht – mit Ihrer Ansiedlungspolitik befinden Sie sich ebenfalls auf der Überholspur“, konstatiert der Rathaus-Chef. Er jedenfalls kenne kein hiesiges Projekt, bei dem es von der Idee bis zur Umsetzung derart schnell gegangen sei.

Darüber hinaus stellt der Bürgermeister den großen Zusammenhang aus Langener Perspektive her: „Hier, an Robert-Bosch- und Paul-Ehrlich-Straße, einst Leistungszentrum für Pferdedressursport, steht ein attraktives Areal für den Wachstumskurs unserer Stadt zur Verfügung“, so Gebhardt. „Während auf der anderen Seite der Bahnlinie der für die Region wichtige Wohnungsbau floriert, entsteht hier im Neurott der Neubau des Paul-Ehrlich-Instituts und können rund zehn Hektar Land für hochwertige Gewerbeansiedlung genutzt werden. Beide Großvorhaben unterstreichen Langens Stellenwert als attraktiver Standort.“

VON HOLGER BORCHARD