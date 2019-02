33-Jähriger erpresst Gastwirt mit brutaler Gewalt

Langen/Darmstadt – Weil er vom Besitzer eines Billard-Cafés Schutzgeld erpresst, ihn geschlagen und mit dem Tod bedroht haben soll, steht ein 33-Jähriger vor Gericht. Beim Prozessauftakt gibt er sich allerdings überaus wortkarg. Von Silke Gelhausen

Als Schutzgeldeintreiber soll sich ein 33-Jähriger vor einem Jahr in einem Langener Billard-Café aufgeführt haben. Mit Schlägen und Todesdrohungen wollte er den Inhaber und seine Bedienung zur Zahlung drei- und vierstelliger Summen zwingen. Seit gestern muss sich der Mann, der augenblicklich in der Justizvollzugsanstalt Weiterstadt in Untersuchungshaft sitzt, wegen besonders schwerer räuberischer Erpressung und weiterer Delikte vor der zwölften Strafkammer des Landgerichts Darmstadt verantworten.

Mehr als seine Personalien sind aus dem Mund des Angeklagten am ersten Prozesstag nicht zu hören. Den Lebenslauf vertröstet man auf später, zur Sache will er sich selbst gar nicht äußern. Lediglich zu zwei Fällen, die das gewichtigere Erpressungsgeschehen „einrahmen“, gibt sein Verteidiger eine Erklärung ab. Fragen dazu werden von vornherein abgewiesen. Diese beiden Anklagepunkte betreffen Übergriffe auf seine damalige Lebensgefährtin im September 2017 und Juni 2018: Dabei gibt der Langener weitgehend zu, nicht unschuldig gewesen zu sein. Und lässt erahnen, welches Aggressionspotenzial in ihm steckt. Die junge Nebenklägerin, auch aus Langen, lässt sich von ihrer Anwältin vertreten.

„Es war eine On-Off-Beziehung. Mein Mandant hat sie sehr gemocht und war sehr glücklich mit ihr. Leider kam es aber auch immer wieder zu hässlichen Auseinandersetzungen“, berichtet Verteidiger Constantin Schmid. In beiden Fällen sei Streit auch Auslöser für körperliche und verbale Eskalationen gewesen. „Er war irgendwann so sauer, dass er sie in den Bauch und mehrfach ins Gesicht geschlagen hat. Der Vorwurf vom Treten und Würgen trifft aber nicht zu!“ Der zweite Vorfall ist noch derber. Da soll er die Freundin gezielt auf das rechte Schlüsselbein geschlagen haben, im Wissen, das sie erst vier Wochen vorher dort operiert wurde. Der Knochen brach erneut, die Frau flüchtete aus ihrer Wohnung und mit Hilfe eines Nachbarn ins Krankenhaus. Die ambivalente Darstellung des Angeklagten: „Wir haben uns gegenseitig bespuckt und geschlagen. Als sie mich traf, ist ihr das Schlüsselbein gebrochen!“

Noch eine Stufe härter geht es bei der Schutzgelderpressung zu. Dazu ist das Opfer, der 48-jährige Billard-Café-Besitzer, als Zeuge geladen. Er hatte erst nach Monaten, nach einem vierten Vorfall, Strafanzeige gestellt.

„Ich kenne den Angeklagten seit drei Jahren, er kam zu mir als Gast ins Café. Nach einer Weile hat er die Getränke nicht mehr bezahlt und mich bedroht“, so der Gastronom. Im Dezember 2017 habe der Mann dann Geld gefordert und als „Gegenleistung“ angeboten: „Ich beschütze deinen Laden.“

Das habe er „natürlich abgelehnt“, erklärte der in Heusenstamm wohnende 48-Jährige dem Gericht unter Vorsitz von Richter Dr. Christoph Trapp. Daraufhin habe der Gast ein Klappmesser rausgeholt und ihn mit den Worten: „Wenn du mir kein Geld gibst, dann bring ich dich um!“ am Revers gepackt. „Unter Zeugen nahm ich 700 Euro aus der Kasse und gab sie ihm“, so der Betreiber des Billard-Cafés.

Das Hausverbot, das er danach ausspricht, ist natürlich für die Katz. Beim nächsten Besuch zeigt der Angeklagte schon beim Betreten des Lokals, wer angeblich Herr im Haus ist. Er tritt Tische und Stühle um, eine Tür und eine Gipskartonwand müssen dran glauben. Und dieses Mal will er auch den Gästen an den Kragen. Nachdem der Wirt ein paar Schläge kassiert hat, greift dieser zum Pfefferspray und ruft die Polizei. Doch der Erpresser ist hartnäckig: „Eine Woche später stand er wieder vor der Tür, die aber verschlossen war. Vorm Fenster zeigte er mir und meiner Bedienung mit dem Messer die Gestik fürs Kehle durchschneiden“, erinnert sich der Wirt.

Der letzte Vorfall findet direkt auf dem Lutherplatz statt. Diesmal will der Langener 5000 Euro. „Als ich sagte, ich hole die Polizei, schlug er mir mit der Faust ins Gesicht“, erinnert sich das Opfer. Für den weiteren Prozess sind Sitzungen bis Mitte März geplant.