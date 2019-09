Alles entscheidende Augenblicke

In der Fußgängerzone, am Badesee oder im Sportstudio – es kann überall passieren, dass jemand wiederbelebt werden muss.

Langen/Egelsbach – Weil sie in dieser Situation sofort eingegriffen haben, wurden Roberto Adami und Yvonne Pietrek mit dem Asklepios-Lebensretterpreis ausgezeichnet. Die Langener Klinik lobt damit nicht nur das Engagement von Adami und Pietrek, sondern will Mut machen, sich zu trauen, im Ernstfall selbst zu helfen. Es sei immer besser, etwa eine Herzmassage zu versuchen, als nichts zu tun, sagt Dr. Ralf Lehman, Chefarzt der Kardiologie: „Ohne Ersthelfer wäre das Überleben für Patienten mit plötzlichen Herztod nicht möglich. “ Die professionellen Retter seien – nach Ersthelfern und Rettungsleitstelle – erst die drittwichtigste Einheit, so der Chefarzt. Denn die ersten Minuten sind entscheidend.

So wie im Fall von Roberto Adami. Mitten in seinem Rehasport-Kurs bemerkte der Sportliche Leiter des SGE-Trainingscenters, dass seine Teilnehmerin Irene Meyer die Übung abgebrochen hatte. „Sie hat sich hingesetzt und ich dachte, sie ist unterzuckert oder hatte nicht genug getrunken“, erinnert sich Adami. Er behalte dann die Teilnehmer im Auge. „Und was ich sah, gefiel mir nicht“, sagt Adami. Also fragte er die 75-Jährige nach seinem Namen und dem Datum, überprüfte ihren Händedruck. Weil er sich sorgte – „Ich hatte Angst, sie hat einen Schlaganfall“ – wollte Adami schnell einen Krankenwagen rufen. Doch da war Meyer schon in sich zusammengesunken – und atmete nicht mehr. Adami musste schnell handeln. Der Sportwissenschaftler hatte für die Leitung erst kurz zuvor seine Erste-Hilfe-Kenntnisse aufgefrischt. „Ich muss aber selbstkritisch sagen, dass mein letzter Kurs davor zu Unizeiten war.“ Er habe das Gelernte nie anwenden müssen – bis zum 21. März. Trotzdem fühlte sich Adami überfordert: „Ich dachte, da stirbt jemand. Und ich habe nur ein paar Sekunden Zeit, um das zu verhindern!“

„Ich bin froh, dass es da passiert ist und nicht zu Hause“

Für Irene Meyer ging alles gut aus. Durch Adamis Erste Hilfe begann ihr Herz wieder zu schlagen. Die Rettungskräfte waren schnell da und brachten sie in die Notaufnahme. Bereits acht Tage später konnte sie entlassen werden – und nimmt mittlerweile wieder am Rehasport teil. „Ich bin froh, dass es da passiert ist und nicht zu Hause“, sagt die Seniorin.

Erst gut einen Monat ist es her, dass Yvonne Pietrek eine Dreijährige am Badesee während eines Kurzurlaubs mit ihrer Familie rettete (wir berichteten). Das Mädchen war von Schwimmern scheinbar leblos aus dem See getragen worden. „Da niemand wusste, was zu tun war, schnappte ich mir die Kleine und fing sofort mit der Herzdruckmassage an“, erzählt Pietrek. Die Krankenpflegehelferin der Asklepios Klinik wird regelmäßig in der Reanimation geschult, dennoch war ihr mulmig: „Bei einem solch kleinen Körper ist das gar nicht so einfach.“ Doch man solle keine Angst haben, dass bei der Reanimation eine Rippe breche, appelliert Pietrek.

Von der Asklepios Klinik gab es nicht nur eine Urkunde, auf Wunsch der Preisträger stiftet sie zwei Defibrillatoren an Vereine: Adami wählte seine SGE, Pietrek die SSG Langen. Dort sollen die „Defis“ öffentlich zugänglich aufgehängt werden, sodass auch ungeübte Laien sie im Ernstfall nutzen können.

