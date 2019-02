Radschnellverbindung nimmt sichtbare Formen an

Nah an der Bahn: So verläuft der Raddirektweg durch Langen.

Langen – Südlich von Egelsbach hat die Radschnellverbindung bereits deutlich sichtbare Formen angenommen. Doch auch in Langen kommt das Projekt voran. Dort kauft die Stadt derzeit dafür benötigte Grundstücke auf. Von Markus Schaible

„Wir sehen in der Radschnellverbindung einen wichtigen Beitrag zur Verkehrswende.“ Mit deutlichen Worten macht Bürgermeister Frieder Gebhardt klar, warum sich die Stadt Langen trotz noch immer akuter Finanzkrise an dem Projekt beteiligt, das einen durchgängig asphaltierten und beleuchteten Weg für Fahrradfahrer zwischen Darmstadt und Frankfurt vorsieht.

„Wenn wir die Autoflut eindämmen, Staus vermeiden und den öffentlichen Personennahverkehr mit übervollen Zügen entlasten wollen, müssen wie den Umstieg aufs Fahrrad fördern“, betont der Verwaltungschef. Die neue Route biete vor allem auch Anreize, das Rad auf dem Weg zur Arbeit zu nutzen. Wegen der überörtlichen Bedeutung bezuschusst das Land das Projekt mit bis zu 90 Prozent. Planung und Umsetzung obliegen der Regionalpark Rhein-Main Süd-West GmbH. Vergangenen Oktober war in Egelsbach Spatenstich für das südliche Teilstück der rund 30 Kilometer langen Route. Für den nördlichen Teil werden derweil die Detailplanungen vorangetrieben. Parallel dazu tauscht die Stadt benötigte Flächen oder kauft sie auf.

Die Stadtverordnetenversammlung hatte sich nach eingehender Diskussion auf die von der Regionalpark GmbH favorisierte Route östlich der Bahn verständigt. Teile der dort benötigten Grundstücke sind bereits in städtischer Hand. Mit den restlichen Eigentümern sei der Magistrat überwiegend handelseinig, berichtet Bürgermeister Gebhardt. Zuschüsse zum Grundstückskauf gebe es keine, aber es handle sich auch nicht um große Simmen. „Wir brauchen jeweils nur wenige Quadratmeter“, erläutert Heike Gollnow, stellvertretende Leiterin des städtischen Fachdienstes Bauwesen, Stadt- und Umweltplanung.

Mit einem Baubeginn auf Langener Gemarkung wird im Rathaus im Frühjahr kommenden Jahres gerechnet. Anknüpfungspunkt an den Südteil ist die Holzbrücke an der Bahn an der Gemarkungsgrenze zu Egelsbach. Dann geht es entlang des vorhandenen Radwegs durchs Feld bis zum Leukertsweg und anschließend in einem Linksschwenk durch die Sterzbachwiesen. Ob die dortige Brücke verbreitert oder eine zweite gebaut wird, ist laut Gollnow Bestandteil der laufenden Überlegungen.

Durch einen – jetzt noch relativ schmalen Durchgang – trifft die Schnellverbindung dann auf die Goethestraße. An dem Durchlass soll eine Mauer neu gesetzt werden, um mehr Platz für die Radler zu schaffen. Überhaupt geht es bei der Route darum, gewisse Wegebreiten herzustellen, erklärt Gollnow. Mindestens vier Meter sollen es sein, bei Mischverkehr (Radler und Fußgänger) rund fünfeinhalb Meter. Überall machbar sei das aber leider nicht.

Der weitere Verlauf in Langen führt über den Wiesengrund und die Walter-Rietig-Straße parallel zu den Gleisen und dann zum Bahnhof. Wie genau die Radler in diesem Bereich geführt werden, wird derzeit in einer Studie beleuchtet, die die Stadt in Auftrag gegeben hat. Sie soll im Frühjahr fertig sein. Klar ist aber: „Der Bahnhof ist ein Knotenpunkt, an dem die Radler Rücksicht auf die anderen Verkehrsteilnehmer nehmen müssen“, sagt Gollnow. Vermutlich werde sich deshalb kaum etwas ändern. Sicher sei schon, dass die Pflasterung beibehalten wird, da sie eine bremsende Wirkung habe.

Weiter nach Norden geht es dann auf der Westseite der Liebigstraße. Wie diese gequert wird, um den Weg nach Nordosten Richtung Modellflugplatz und Sprendlingen abknicken zu lassen, ist ebenfalls Bestandteil der Planungen. Vorstellbar sei eine Brücke, möglicherweise eine, die an die bestehende Eisenbahnbrücke über die Unterführung am Ende der Liebigstraße angehängt wird, sagt Gollnow. Aber auch das ist eine Kostensache.

Auf jeden Fall bedeutet das alles: Feld- und vorhandene Radwege müssen ausgebaut und Straßen umgestaltet werden. Vorgesehen ist, die Abschnitte auf der Walter-Rietig-Straße und im Wiesengrund als Fahrradstraßen auszuweisen und bei der geplanten Erneuerung der Liebigstraße auf der Bahnseite einen zweispurigen Fahrradweg anzulegen. Parallel zur Radschnellverbindung sollen die Radwege auf der Westseite Langens verbessert werden und als Zubringer dienen.