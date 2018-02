Rauch in Wohnhäusern

Langen/Egelsbach - Mit einem Großaufgebot rückte die Freiwillige Feuerwehr Langen am heutigen Sonntagmorgen nach Oberlinden aus. „Wohnungsbrand mit Menschenleben in Gefahr“ lautete die Meldung um 9.45 Uhr.

Beim Eintreffen im Forstring stellte sich dann allerdings zum Glück heraus, dass nur Essen auf einem Herd brannte. Die Feuerwehr lüftete die Wohnung und nahm Messungen vor, musste allerdings nicht weiter tätig werden. Bereits am Samstagabend war die Egelsbacher Feuerwehr in die Schillerstraße gerufen worden, weil es ebenfalls in einer Küche zu einer Rauchentwicklung gekommen war. Dort stellte sich eine defekte Waschmaschine als Ursache heraus, sie wurde von den Einsatzkräften stillgelegt. Auch dort waren keine größeren Maßnahmen erforderlich. (ble)

