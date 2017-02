Langener will Facebook-Star werden

Langen - Der 17-jährige Ammir Bojwa veröffentlicht seit Neujahr regelmäßig Videos auf Facebook – und hat es damit inzwischen auf 580 Abonnenten gebracht. Bojwa möchte die Welt zum Lachen bringen und auch ein Stück weit erobern. Von Jacqueline Carrillo

Wie reagiert wohl ein ausländischer Vater im Gegensatz zu einem deutschen Vater auf das schlechte Zeugnis seines Sohnes? Vermutlich handeln sie ähnlich – nicht so in Ammir Bojwas Welt. In seinem auf Facebook veröffentlichten Video zeigt sich der junge Pakistaner zum einen als verständnisvoller deutscher Vater, der zuhört und dem Sohnemann für seine dürftigen Ergebnisse ein großzügiges Geschenk überreicht. Zum anderen sieht man ihn als temperamentvollen ausländischen Vater, der mit nicht allzu viel Feingefühl dem Sohn wüste Vorhaltungen an den Kopf wirft.

„Ich will die Leute einfach zum Lachen bringen“, sagt Bojwa über sein hobbymäßiges Tun. Den Zuschauern mit seinen Gags ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern hat für den Auszubildenden Priorität. Der persönliche Bekanntheitsgrad ist seine oberste Motivation, nicht die Vorstellung, damit einmal Geld zu verdienen. Aktuell hat sein beliebtestes Video „Wenn man die Eltern nach Geld fragt – Deutsche vs. Ausländer“ 5 200 Aufrufe und 207 „Daumen hoch“-Bewertungen. In diesem Clip fragen zwei Jungen aus verschiedenen Kulturen ihre Väter nach einer Taschengelderhöhung. Während der deutsche Vater seinem Sohn spendabel ein Bündel Banknoten in die Hand drückt, legt der Papa mit ausländischen Wurzeln sein Geld wild fluchend auf einen Kopierer. Fünfmal druckt der Vater Kopien eines Fünf-Euro-Scheins aus und überreicht dem verdatterten Sohn das bedruckte Papier.

„Ich arbeite mit Überspitzung und Klischees – so wie alle Komiker“, sagt Bojwa und ergänzt: „Auf keinen Fall möchte ich jemanden angreifen, verletzen oder diskriminieren!“ In weißer Kurta und mit angeklebtem Vollbart spielt er überzeugend den pakistanischen Vater, der sich lautstark über das Verhalten des Sohnes ärgert und zahlreiche Standpauken hält. Mit authentischer Darstellung und lustigen Sprüchen schafft Ammir es, Kritiker zu überzeugen. Denn schlechte Rezensionen hat er für seine 18 bisher veröffentlichten Videos noch nicht erhalten. „Ich bekomme richtig gutes Feedback und werde sogar auf der Straße von Zuschauern erkannt. Das motiviert mich, mit meiner Arbeit weiterzumachen“, sagt Bojwa.

Sein großes Vorbild in Sachen Comedy ist Facebook- und Youtube-Liebling Zaidalit, der es auf mehr als fünf Millionen „Gefällt-mir“-Angaben bringt. Große Inspirationsquelle für Bojwa ist vor allem sein Umfeld. Die Eltern sind nicht in Deutschland geboren und auch unter den Freunden finden sich viele mit Migrationshintergrund. „Wenn die von ihren unterschiedlichen Alltagen erzählen, finden sich schnell neue Ideen für gute Aufnahmen“, plaudert der Facebook-Newcomer aus dem Nähkästchen.

Nicht nur überspitzt dargestellte Unterschiede zwischen Ausländern und Deutschen sind Videothema. Bojwa zeigt den Zuschauern auch, wie er sich in einer unangenehmen Situation verhält und beweist, dass er sich durchaus selbst auf die Schippe zu nehmen versteht. „Wir waren alle schon mal in einer peinlichen Situation und wollten am liebsten im Erdboden versinken. In diesen Momenten sollte man einfach über sich selbst lachen können.“

Ammir möchte nun jede Woche mindestens zwei Videos ins Netz stellen, um möglichst rasch die Marke von 1000 Abonnenten zu knacken. Die kurzweiligen Videos gibt es auf Facebook zu sehen.