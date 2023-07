Langener Bahnhof: Provisorium für Radschnellweg muss her

Zurzeit ein reiner Fußweg: Das Provisorium soll zwischen Gleis 5 und Glaspavillon hindurchführen. © Strohfeldt

Da Planung und Umbau des Langener Bahnhofsvorplatzes noch Jahre dauern, muss für den Radschnellweg eine Übergangslösung vor. Diese wurde nun im Bauausschuss vorgestellt.

Langen – Bald sollen die Bauarbeiten zum rund 700 Meter langen Teilstück „Langen Mitte“ des Radschnellwegs beginnen. Es umfasst die Etappe zwischen Walter-Rietig-Straße und Westendhalle. Die entsprechende Planung hat die Stadtverordnetenversammlung im Februar einstimmig angenommen. Nun ist der Radschnellweg aber wieder Thema im Parlament, denn der knifflige Part folgt erst noch: Am Bahnhof gilt es, neben der Radverbindung womöglich noch RTW und Straßenbahn unterzubringen. Vor allem aber soll der Platz modernisiert werden und nicht mehr nur auf den motorisierten Verkehr ausgerichtet sein – laut Vorlage sind Flächen für ein Fahrradparkhaus, mehr Bushaltestellen und zusätzliche Haltepositionen vorgesehen. Die Stadt spricht von einem „städtebaulichen und verkehrlichen Gesamtkonzept“.

Für den Umbau des Bahnhofsvorplatzes will die Stadt bekanntlich einen Wettbewerb ausschreiben, dafür laufen die Vorarbeiten. Da dies aber davon abhängig ist, ob die Schienenprojekte umgesetzt werden und der Prozess wohl an die fünf Jahre dauern wird, muss eine provisorische Lösung her. In der Vorlage des Magistrats geht es zum einen um die bevorzugte Variante der Radschnellwegführung zum Bahnhof, zweitens um besagte Zwischenlösung.

„Wir wollen einen guten Mittelweg schaffen, Vorrang am Bahnhof sollen Radfahrer und Busse haben“, erläutert Erster Stadtrat Stefan Löbig im Bauausschuss. Von der Westendhalle gibt es grundsätzlich zwei Varianten für die Radschnellverbindung, um den Bahnhof zu erreichen: zum einen über die untere Bahnstraße zum Keßlerplatz und von dort über die Friedrichstraße zum Bahnhof, zum anderen über die Straße „Bahnhofsanlage“. Der direktere und kürzere Weg ist letzterer. „Außerdem ist zu beachten, dass die Kreuzung Bahnstraße/Friedrichstraße eine relativ stark belastete Kreuzung ist, die durch den Verlauf der Radschnellverbindung in ihrer Leistungsfähigkeit empfindlich beeinträchtigt würde, zumal der Radweg Vorrang erhalten sollte“, argumentiert der Magistrat.

Zwei Varianten führen von der Westendhalle zum Bahnhof: über die Bahnhofsanlage (blau) oder die untere Bahnstraße (rot). grafik: stadt © Stadt Langen

Die Führung über die Bahnhofsanlage sei sicherer. Es handele sich „um einen kurzen und übersichtlichen Straßenabschnitt, der zudem nur eine geringe Verkehrsbelastung aufweist.“ Allerdings würden, um eine ausreichende Radwegbreite von drei Metern zu schaffen, Parkplätze wegfallen – nämlich der Längsparkstreifen entlang der Baumreihe zwischen Bahnhof und Westendhalle. Diese könnten aber teilweise kompensiert werden. Die Kosten schätzt der Magistrat auf rund 5000 Euro, es müssten lediglich die Beschilderung und Markierungen angepasst werden. „Aus den genannten Gründen und für eine gute Akzeptanz durch die Radfahrenden, die Umwege meiden, wird eine Führung durch die Bahnhofsanlage empfohlen“, resümiert der Magistrat.

In jedem Fall aber müsste die Fläche neben der Westendhalle neu aufgeteilt werden: Der Weg der Fußgänger wird durch einen Bordsteinverlauf und Einbau von Grünflächen vorgegeben, es soll nur eine Kreuzungsstelle mit dem Radschnellweg geben. „Die Bereiche für Radfahrer und Fußgänger sollen entzerrt werden“, erklärt Löbig.

Die zweite Sache ist das Provisorium bis der Bahnhofsplatz entsprechend umgestaltet werden kann. Gemeinsam mit der Hochschule Darmstadt, dem beauftragten Planungsbüro, dem ADFC und dem ehrenamtlichen Radverkehrsbeauftragten David Distelmann sowie Manfred Ockel von der Regionalpark RheinMain GmbH hat die Stadtverwaltung einen Lösungsvorschlag erarbeitet: Er sieht vor, dass der Radschnellweg von der Bahnhofsanlage noch vor dem Glaspavillon in Richtung Friedrichstraße weitergeführt wird. Dafür soll der derzeit lediglich für Fußgänger vorhandene Durchlass verbreitert werden. Die Fläche geht vom Außenbereich der anliegenden Gastronomie ab, das sei aber von Beginn an im Pachtvertrag geregelt.

Zu den Kosten Die Realisierung der provisorischen Radschnellwegführung am Bahnhof kostet rund 280 000 Euro inklusive Planungsleistung. Gute Nachricht: Auch für das Provisorium gibt es eine Förderzusage vom Verkehrsministerium. „Die entspricht derselben Höhe, die für den endgültigen Ausbau des Radschnellwegs gilt. Dies ist umso bemerkenswerter, da Provisorien normalerweise nicht gefördert werden“, stellt der Magistrat heraus. Bei einer Förderung von 80 Prozent müsste die Stadt etwa 60 000 Euro als Eigenanteil beisteuern. Für die Realisierung der Maßnahme wird im Haushalt aber der gesamte Investitionsbetrag vorgehalten. Im Nachtrag zum Haushalt 2023 werden 100 000 Euro als Verpflichtungsermächtigung eingestellt, für 2024 180 000 Euro.

An der Querung der Friedrichstraße und für die Weiterfahrt Richtung Norden zur Liebigstraße soll eine Bedarfsampel (Drückerampel) eingesetzt werden, die die Radfahrenden auslösen können. Für sie gibt es Wartehilfen zum Fußabstellen und Festhalten. Eine Mittelinsel sei wegen der zu geringen Breite der Friedrichstraße nicht möglich. Die kvgOF wünscht überdies, dass der ÖPNV in diese Signalsteuerung eingebunden wird, damit es beim Busverkehr nicht zu Verzögerungen kommt. Die Realisierung soll zeitnah erfolgen und 2024 abgeschlossen sein.

Knackpunkt ist eine Auflage der Eigentümerin, der Deutschen Bahn: Sie schließt eine Weiterführung der Radschnellverbindung auf dem Bahnhofsvorplatz wegen der Konflikte mit Fußgängern kategorisch aus. „Wenn die Bahn sagt, der Radschnellweg darf nicht über den Vorplatz, dann müssen wir uns daran halten“, meint Löbig. Rainer Bicknase (SPD) sagt, seine Fraktion stehe dem Provisorium positiv gegenüber, fragt aber, warum der Radweg nicht nördlich des Glaspavillons geführt werden könne. Aber auch das ist Bahn-Areal. „Und wir bekämen einen Riesenproblem mit dem Busverkehr“, so Löbig. Uli Vogel (FWG-NEV) fragt, warum die Stadt überhaupt Geld für ein Provisorium ausgeben solle. „Wir brauchen eine große, moderne und gescheite Lösung für alle“, betont der Erste Stadtrat. Aber bis dahin würden noch Jahre vergehen. Die FDP tut sich auch schwer: „Das ist erst mal eine Notlösung und keine gute Variante. Ich kann das Kosten-Nutzen-Verhältnis nicht erkennen“, meint Rolf Diefenthäler. Jörg Nörtemann (CDU) betont: „Provisorium hört sich negativ an, aber es darf doch nicht an Langen scheitern, eine sinnvolle Radverbindung zwischen Frankfurt und Darmstadt zu erstellen.“ Einen besseren Vorschlag sei der Fraktion auch nicht eingefallen.

Schließlich wird die Vorlage mit beiden Punkten bei einer Nein-Stimme von der NEV und Enthaltungen von SPD, NEV und FDP mehrheitlich angenommen. (Julia Radgen)