Langener begehen mit Schlager-Hits und Glühwein „Party zwische de Joahrn“

Langen - Zwischen Weihnachten und Silvester feiern die Langener ihre „Party zwische de Joahrn“. Die Freiluft-Veranstaltung des VVV zog diesmal wieder viele Gäste auf die Bahnstraße – zum Tanzen und Plaudern. Von Vanessa Kokoschka

Schon von weitem erklingen gedämpft die ersten Musikhits: Helene Fischer ist „Atemlos“, im Anschluss rockt Andreas Gabalier zu „Hulapalu“ und „Sex Bomb“ von Tom Jones bringt die ersten Besucher zum Tanzen. Die Stände ringsum bieten heißen Glühwein, Bier, Cocktails und leckere Bratwürste. An den Stehtischen ist kaum ein Platz frei und falls doch, wird er in kürzester Zeit von neuen Besuchern in Beschlag genommen.

Der Verkehrs- und Verschönerungsverein (VVV) hat zur „Party zwische de Joahrn“ geladen – und die Langener sind zahlreich gekommen. Unzählige Besucher tummeln sich am Freitagabend auf der Freiluftparty in Höhe der Romorantin-Anlage auf der Bahnstraße. Ab 13 Uhr ist die Strecke zwischen der Walter-Rathenau-Straße und der Goethestraße gesperrt. Um 17 Uhr beginnt die Feier und innerhalb weniger Minuten ist es proppenvoll. Ein müheloses Durchkommen ist kaum möglich, mit einem Getränk in der Hand wird es zu einem Balanceakt. „Einfach ein wenig feiern in lockerer Atmosphäre, Freunde und Bekannte treffen und neue, nette Leute kennenlernen“, beschreibt Walter Metzger, Vorsitzender des VVV, den Sinn der Feier.

Vor dem Zelt von DJ Neelix lichtet sich die Menschenmenge ein wenig. Dort hat sich ein kleiner Kreis gebildet, in dem Pärchen und Eltern mit ihren Kindern zu Volksmusik und klassischen Partyhits tanzen. Auch wenn viele bei Helene Fischer und anderen Schlagersängern die Augen verdrehen, sorgen gerade diese Lieder für Stimmung. Aber: „Man muss zur richtigen Zeit die richtigen Lieder spielen. Nach ein paar Tassen Glühwein gehen auch die typischen Schlager“, verrät DJ Neelix alias Axel Schüller. Allerdings spiele die Musik in der Sterzbachstadt nie eine große Rolle. „Die Langener wissen, wie man feiert. Hier war schon immer eine gute Stimmung“, sagt Schüller. Er muss es wissen: Als DJ ist er seit der ersten „Party zwische de Joahrn“ dabei, bei der diesjährigen Ausgabe sorgt er erstmals allein für die Musik.

Die Feier an sich gleicht einem Abschied von den besinnlichen Weihnachtstagen und der damit verbundenen Völlerei. Zugleich stimmen sich die ersten Gäste auf Silvester ein. „Wir wärmen uns schon für mal Neujahr auf und lassen das alte Jahr hinter uns“, sagt Besucherin Julia Stanik. Andere dagegen haben sich noch nicht ganz entschieden: „Die Party beschreibt ganz gut, wie ich mich fühle: Ich hänge noch zwischen den Jahren, zwischen dem Neuen und dem Alten“, erklärt Martin Zapke. Die Initiative des VVV bringt vor allem Menschen zusammen: Nicht nur die Langener, auch Bewohner aus den benachbarten Kommunen kommen zur „Party zwische de Joahrn“. Alte Freunde nach den Feiertagen wiedertreffen oder mit neuen Bekannten Pläne für die Silvesterfete schmieden: Für kontaktfreudige Besucher sind die Feste des VVV eine willkommene Abwechslung. So auch für Sabine Zühlke. Die Neu-Langenerin ist vor anderthalb Jahren aus Gotha in Thüringen nach Langen gezogen – und besucht seitdem jedes Fest. „Hier trifft man immer nette Leute und hat eine gute Zeit“, sagt sie.