Langener Fotograf veröffentlicht neuen Whisky-Kalender mit Schottland-Bildern

Von: Manuel Schubert

Namhafte Brennereiadresse: Die berühmten Zwillings-Pagoden von Strathisla zieren das Juni-Blatt des Kalenders. © Michael Schmidt

Nach längerer Corona-Zwangspause konnte der Langener Michael Schmidt wieder in Schottland für seinen Whisky-Kalender fotografieren. Die neue Ausgabe ist nun erhältlich.

Langen – Mit seinen roten und weißen Streifen ragt der Tarbat Ness Leuchtturm stolz in den Himmel. Hier, an der schottischen Ostküste, gedeiht in Sichtweite des Meeres goldgelbes Getreide. Das ist die Grundlage für den Scotch, den schottischen Whisky. Mit Motiven wie diesem zeigt die neue Ausgabe des „Scotland – Land of Whisky“-Kalenders von Michael Schmidt auch 2023 die schönsten Seiten Schottlands. Inzwischen ist es der zwölfte Bildkalender, den der Langener Fotojournalist selbst verlegt. Es ist eine hochwertige Kalenderproduktion, die Lust auf Schottland und dessen Nationalgetränk, den Whisky, machen soll.

Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause hat sich Schmidt wieder mit seiner Fotoausrüstung in den hohen Norden aufgemacht. Der Kalender zeigt die herrlichen Sandstrände von Moray, führt zu den verwunschenen Gärten der Hebrideninsel Ulva und zotteligen Hochlandrindern. Mit dabei sind auch die marschierenden „Drum Majors“ einer Dudelsackband beim Highland Gathering in Braemar. Schmidt weiß über diesen Schnappschuss zu erzählen: „Der militärische Gruß des vordersten Majors galt Prince Charles, der die Queen vertrat, und den anderen Royals. Wenige Tage später war er König.“

Erstmals konnte der Fotojournalist einen Blick hinter die Pforten der Glenmorangie-Brennerei werfen. Er erinnert sich: „Der Destillationsraum von Glenmorangie ist wie eine Kathedrale für Whiskyliebhaber. Ich trug die ganze Zeit ein Messgerät – eine Vorsichtsmaßnahme wegen gefährlicher Gase. Zum Glück hat es aber keinen Alarm geschlagen.“ Hier ließ sich Lee Howells bei seiner Arbeit porträtieren. Er wacht über die höchsten Brennblasen Schottlands, die einen weltweit geschätzten Malt produzieren.

Hier schlummern so manche Whiskyschätze: Das Fasslager der Glen Grant Distillery in Rothes ist im Dezember zu sehen. © Michael Schmidt

Natürlich führt der Kalender auch zu weiteren namhaften Brennereiadressen. Zu sehen sind die berühmten Zwillings-Pagoden von Strathisla und die hölzernen Gärbottiche von Cragganmore. Bei Glen Grant besuchte der Fotojournalist das Fasslager, wo so manche Whiskyschätze schlummern.

Michael Schmidt, Jahrgang 1974, arbeitet in der Kommunikationsabteilung des Regionalverbandes Frankfurt-Rhein-Main. Darüber hinaus ist der Langener als Reporter und medienpädagogischer Dozent tätig. Er gilt als Kenner der schottischen Landschaft und Kultur – nicht zuletzt, weil er zwei Jahre in Glasgow gelebt hat, wo er als Korrespondent für deutsche Medien und Reiseleiter tätig war und das Land lieben lernte. Seine Themen sind neben Whiskyproduktion und -vermarktung auch erneuerbare Energien, Medien, Kirche sowie Politik und Geschichte Schottlands. Im Rhein-Main-Gebiet veranstaltet Schmidt regelmäßig Whiskyverkostungen und hält Multimedia-Vorträge über seine zweite Heimat Schottland.

Das Kalenderdesign mit englischsprachigem Kalendarium entstand in Zusammenarbeit mit dem Wiesbadener Grafiker Ulrich Klein, der das Atelier K.Design leitet. (msc)

Bestellen Der Kalender im Format DIN A4 (ISBN 978-3-00-073434-2) kostet 16,50 Euro, die große DIN-A3-Version (ISBN 978-3-00-073435-9) 25,95 Euro. Erhältlich ist er in der Buchhandlung Litera, Bahnstraße 32, im Buchladen am Lutherplatz oder direkt bei Michael Schmidt.