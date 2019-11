Langener Karneval Gesellschaft startet am Altstadtmarkt in die Kampagne

„Ihr könnt’ mit Tomate werffe, uff’m Gemies’ rumtrampele oder euch mit Salatköpp’ dekoriere – Hauptsach’, ihr habt Spaß!“ Mit dem launigen Zuruf beendet LKG-Sitzungspräsident Fred Laloi auf dem Altstadtmarkt seine kurze Begrüßungsrede zur offiziellen Saisoneröffnung der Ersten Langener Karneval Gesellschaft.

Langen – Intern hatten die LKG-Narren schon am 11. 11. die Kampagne eingeläutet, am Samstag ging es wieder „uff die Gass“, sprich zwischen die Marktstände am Fuße der Stadtkirche. .

Elf Minuten nachdem die Kirchturmuhr „Elf“ geschlagen hat, wird es närrisch auf dem Altstadtmarkt. Zu den Takten des Narhallamarsches ziehen die Garden, Elferratsdamen und -herren samt Sitzungspräsident zur Bühne inmitten des Marktes.

„Herzlich willkommen am Brunnen mit vier Röhren, heiße ich Buben und Gören, herzlich willkommen auch Mann und Frau, uff em Altstadtmarkt – Langen, ein dreifach Helau“, ruft Fred Laloi den leicht fröstelnden Narren und Marktbesuchern zu. Gegen den Frost haben die LKG-Narren allerhand dabei und heizen in der Folge die Stimmung. „Die Dasche vollgestoppt – heut’ wird närrisch hier geshopt. Zwische Früchte, Gemies un Salat, steht Langens schönster Elferrat“, witzelt Laloi dazu. In Intervallen gibt es Gardetänze zu sehen, so auch die nagelneu einstudierte und erstmals öffentlich präsentierte Choreografie der Minigarde. Ebenfalls eine Premiere: Zwei LKG-Mitglieder werden auf der Marktbühne in den Elferrat aufgenommen. Aus Jasmin Friedberger wid die LKG-„Gesundheitsministerin“, während Thomas Bärtl nunmehr „Minister für Hallenbäder und getragene Musik“ ist. Beide leisten ihren Schwur, der Langener Karneval Gesellschaft stets treu zu dienen – was sie ohnehin schon seit Längerem tun. Im Anschluss zeigt die Tanzgarde ihren großen Showtanz, der mit viel Applaus bedacht wird.

Langen: Narrenschar zieht Richtung Gasthaus „Zum Treppchen“

Nach einer weiteren Shopping-Pause sorgen die Sterzbach-Buben und Stephan Pussel für launige Klänge. Zuletzt marschieren die Guggemusiker „Die Stobblhobblä Forst 1992 e.V.“ auf – der fetzige Augenschmaus ist das Finale furioso der LKG-Schau.

+ Neues Bühnenprogramm – neue Kleider: Bei den Damen der LKG Showgruppe ist in dieser Saison die peppige Farbenkombination angesagt. © FotoS: POSTL

Begleitet von der Guggemusik, zieht die Narrenschar nun in Richtung Gasthaus „Zum Treppchen“ in der Bachgasse. Das ist – böse Überraschung – zunächst verschlossen, kann aber nach ein wenig Wortgefecht von den LKG-Truppen erobert werden. Hauptquartier gesichert – die Narren sind am Sterzbach am Ruder, das wird mit der Gastwirtsfamilie Gruber gebührend gefeiert.

VON LEO F. POSTL