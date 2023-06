Langener Postbank-Filiale: Kunden stehen vor verschlossener Tür

Von: Manuel Schubert

Auch der Geldautomat in der Flachsbachstraße streikt öfter mal. Die Postbank entschuldigt sich für die Unannehmlichkeiten und gelobt Besserung. © Strohfeldt

Die Postbank-Filiale in der Langener Flachsbachstraße ist immer wieder kurzfristig zu. Auch mit dem Geldautomaten gibt es Probleme. Nun äußerst sich ein Postbank-Sprecher.

Langen – Der Mann hat genug. „Man kann sich auf den Laden einfach nicht mehr verlassen“, schimpft ein Leser unserer Zeitung, der anonym bleiben möchte. Die Rede ist von der Postbank-Filiale in der Flachsbachstraße. Diese sei in letzter Zeit immer wieder unangekündigt geschlossen, erzählt der Langener. „Dort hängt dann nur ein Schild, auf dem steht: Heute sind wir nicht da.“

Auch der Geldautomat am Eingang des Gebäudes funktioniere häufig nicht und sei – ohne Angabe von Gründen – einfach ausgeschaltet. Neulich habe ein Hinweis daran gehangen, so der Langener weiter, man möge doch die Automaten der Deutschen Bank benutzen. Die hat ihre Filiale in Langen aber bekanntlich schon 2021 geschlossen. „Das kann doch nicht wahr sein“, sagt der verärgerte Leser.

Postbank-Sprecher Oliver Rittmaier räumt ein, dass es Probleme gab. Tatsächlich sei die Filiale vorletzte Woche am Dienstag, Freitag und Samstag geschlossen gewesen. Auch am Mittwoch der vergangenen Woche sei sie vormittags zu geblieben. „Grund dafür sind krankheitsbedingte, kurzfristige Personalausfälle, die wir nicht vollständig ausgleichen können, beispielsweise durch eine Vertretung aus anderen Filialen“, erklärt Rittmaier. „Wir versuchen, mit den verbleibenden Mitarbeitenden einen möglichst stabilen Betrieb zu organisieren.“ Durch zurückgekehrte Angestellte habe sich die Situation nun aber wieder entspannt, sodass man die Filiale für den Rest der vergangenen Woche regulär öffnen konnte. Auch für diese Woche geht die Postbank derzeit von regulären Öffnungszeiten aus. „Bei unseren Kundinnen und Kunden entschuldigen wir uns für alle Unannehmlichkeiten, die sie dadurch in Kauf nehmen müssen“, betont der Sprecher.

Langener Postbank-Filiale: Technische Defekte am Geldautomat

Bei Sendungen, die in der Filiale zur Abholung bereit liegen, verlängere man im Falle einer kurzfristigen Schließung die Lagerfrist. „So haben unsere Kundinnen und Kunden ausreichend Zeit, ihre Sendung abzuholen, wenn die Filiale wieder geöffnet ist“, so Rittmaier. Bleibt die Filiale zu, informiere die Postbank darüber per Aushang und auch online im „Filialfinder“ (www.postbank.de/filialen). „Wir empfehlen unseren Kundinnen und Kunden, tagesaktuell nach den Öffnungszeiten zu schauen, um sicher zu sein, dass sie auf dem letzten Stand sind“, sagt Rittmaier. Auf der Homepage findet sich auch eine interaktive Karte, die den Weg zur nächsten Filiale anzeigt sowie Partnerfilialen der Deutschen Post, die auch einfache Bankdienstleistungen anbieten.

Der SB-Bereich der Filiale in der Flachsbachstraße, der Geldautomat und die Postfachanlage können laut Rittmaier auch dann genutzt werden, wenn die Filiale geschlossen ist. Der Postbank-Sprecher räumt jedoch ein, dass es auch beim Geldautomaten in den vergangenen Wochen „immer wieder zu technischen Defekten und Leerständen“ gekommen sei. Man habe nun geeignete Maßnahmen ergriffen, um die Verfügbarkeit des Gerätes zu verbessern. „Alle Service-Terminals und auch der Geldautomat laufen aktuell störungsfrei und stehen den Kundinnen und Kunden uneingeschränkt zur Verfügung“, so der Sprecher.

Die Beteuerungen kommen für den verärgerten Leser jedoch zu spät: „Ich habe die Schnauze voll“, sagt er. Und hat bereits den Umstieg zur VR Bank Dreieich-Offenbach in die Wege geleitet. (Manuel Schubert)