Langener sammelt gebrauchte Computer für bedürftige Familien

Eingriff am Esstisch: Franz Doppler bringt die gespendeten PCs auf Vordermann und gibt sie an Organisationen wie die Tafel oder das ZenJA weiter. In zwei Monaten konnte er so schon über 70 Geräte verschenken.

Franz Doppler haucht alten Geräten neues Leben ein: Der Langener rüstet gebrauchte Computer auf und gibt sie an bedürftige Familien weiter.

Langen – In einer Ecke von Franz Dopplers Küche stehen drei Rechner, daneben stapeln sich fünf Laptops, obendrauf liegt noch ein Haufen Tablets. Und das ist längst nicht alles: „Das meiste liegt im Keller, ich hole mir immer ein bisschen was hoch, was ich dann fertig mache“, sagt der 52-Jährige. „Und die nächsten Tage kommen schon wieder neue Sachen.“

Doppler hat vor Kurzem das Projekt „Computer spenden statt wegwerfen“ ins Leben gerufen – und das mit großem Erfolg, wie der Anblick seiner Küche beweist. Das Konzept ist simpel: Der Langener bittet darum, ausrangierte PCs zu ihm zu bringen statt sie wegzuschmeißen. Der IT-Experte, dem das Ein-Mann-Unternehmen EDV Service Doppler in der Südlichen Ringstraße gehört, bringt die gebrauchten Geräte auf Vordermann und gibt sie weiter an bedürftige Familien. „Aus Nebenbei ist fast schon Vollzeit geworden, ich habe das ein bisschen unterschätzt“, sagt Doppler und lacht. In knapp zwei Monaten konnte er schon mehr als 70 Computer weitergeben.

Der gelernte Eisenwarenverkäufer ist seit über 20 Jahren selbstständig als EDV-Berater tätig. Er hilft vor allem Privatpersonen dabei, Computer von Viren zu bereinigen oder Software aufzuspielen und gibt Schulungen zum Umgang mit Handy, Tablet und PC. Sein ganzes Leben verbringt der gebürtige Wiener in der österreichischen Hauptstadt, ehe es ihn im September 2022 der Liebe wegen nach Langen verschlägt. Dort muss Doppler bei Null anfangen, sich erst mal einen Kundenstamm aufbauen. Deswegen hat er Zeit und kommt auf die Idee, sie für etwas Gutes einzusetzen. Zwischen 20 und 25 Stunden pro Woche steckt er in sein wohltätiges Projekt.

Auf Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn oder Mastodon rührt Doppler kräftig die Werbetrommel und kriegt schnell viele Rückmeldungen. „Erst gestern habe ich wieder vier Laptops bei einer Dame aus Sprendlingen abgeholt“, erzählt er. Doppler sammelt die Geräte nämlich selbst ein – dabei helfen ihm seine Lebensgefährtin und ein Freund. Zu Hause testet er die Rechner, Laptops und Tablets auf Herz und Nieren, löscht noch vorhandene Daten mit einer Spezialsoftware und tauscht, wenn nötig, Festplatte, Grafikkarte oder Arbeitsspeicher aus. „Die Teile kaufe ich alle selbst dazu – aus eigener Tasche“, betont Doppler. „Mit 50 bis 100 Euro kann man aus einem älteren ein aktuelles Gerät machen.“ Auch das lizenzfreie Betriebssystem Linux spielt er auf und installiert alle notwendigen Programme, von Textbearbeitung über Internet und E-Mail bis Virenschutz.

Geräte-Spenden nimmt Doppler aus Stadt und Kreis Offenbach sowie Frankfurt entgegen. „In vielen Kellern schlummern noch Schätze“, ist er überzeugt. Computer sollten nicht älter als zehn Jahre sein, Tablets nicht mehr als zwei, drei Jahre. „Tablets veralten sehr schnell und kriegen keine Updates mehr. Dann geht nicht mehr viel“, weiß Doppler. Am liebsten nimmt er Laptops an, da diese leichter zu transportieren sind, auch über Zubehör freut er sich. Denn er gibt die Rechner immer im Komplettpaket mit Bildschirm, Tastatur und Maus heraus. Die aufbereiteten PCs übergibt Doppler der Langener Tafel oder dem ZenJA, das zurzeit auch viele Familien aus der Ukraine betreut. „Sie kennen ihre Klientel und wissen ganz genau, wer wirklich bedürftig ist und etwas braucht“, sagt Doppler. Tablets schickt er zudem an eine Organisation in Berlin, die mit spracheingeschränkten Menschen arbeitet.

Und warum der ganze Aufwand? Doppler hat selbst eine Sehbehinderung, ist auf einem Auge fast blind. Dadurch sei er sensibler, wenn andere Leute Hilfe brauchen, sagt er. In Österreich hat er über 20 Jahre karitative Projekte mit Migranten oder Behinderten unterstützt und mitorganisiert. Dass viele armutsbetroffene Familien während der Corona-Pandemie Nachteile hatten, da sie nicht die notwendigen Geräte für Distanzunterricht besaßen, hat ihn nachdenklich gemacht. „Genau da möchte ich einspringen“, sagt Doppler. „Kinder sind unsere Zukunft. Sie müssen die Möglichkeit haben, an Informationen ranzukommen.“ (Manuel Schubert)

Weitere Infos und Kontaktdaten gibt es auf der Internet-Seite des Projekts.