Langener Speisen im Fernsehen

Langen - Das „Langener Kochbuch“ von Evert Kornmayer kommt zu Fernseh-Ehren: In der Sendung Hessen à la carte des HR-Fernsehens heißt das Motto am Samstag, 1. Dezember, ab 16.45 Uhr „Erbsensuppe, Brathähnchen und hungrige Hoheiten“. Von Markus Schaible

Die Sendung widmet sich dabei dem Kochbuch, das der Offenthaler, der eine Manufaktur für Senf, Öl, Salze und Grillsaucen betreibt, auf eine Idee des Langeners Joachim Bentrup („Bentrup Tee & mehr“ in der Bahnstraße 11) hin zusammengestellt hat.

Der Sender beschreibt den Inhalt der Sendung wie folgt: „Rezepte und kulinarische Geschichten aus Langen: Im Schloss Wolfsgarten geht nicht nur das englische Königshaus ein und aus. Prominenz aus aller Welt und die alteingesessenen Langener haben bei Hähnchen-Erich die besten Brathähnchen der Welt genossen. Johann Wolfgang Goethe fehlt natürlich auch nicht – er war Fan der deftigen Langener Erbsensuppe.“

Aber nicht nur Hähnchen und Suppe – insgesamt 250 Rezepte mit Langener Bezug hatte Kornmayer von Gastronomen und Privatleuten zusammengetragen und in das vor gut einem Jahr erschienene Kochbuch gepackt. Vier weitere daraus wurden im September in Bentrups Wohnung extra für die HR-Sendung gekocht: Bratkartoffeln (aus rohen Kartoffeln), Langener Salat, Apfelkuchen und Rauscher-Sorbet. Vier Stunden dauerte die „sehr lustige“ Koch-Session, wie Joachim Bentrup verrät.

Gefilmt hat das Team des HR-Fernsehens auch im Laden, in dem Bentrup zahlreiche Langener Produkte (unter anderem aus der Siebenschläfer-Reihe) anbietet. Zudem wurde die Verleihung des Kochbuch-Preises „Gourmand World Cookbook Award“ mit der Kamera begleitet. Die internationale Jury um ihren Präsidenten Edouard Cointreau hatte eigens einen Sonderpreis geschaffen und die gesamte Stadt Langen ausgezeichnet „für die famose Idee, so einen Schatz zu schaffen, der das Kochwissen vieler Generationen einer Stadt von der Vergangenheit bis in die Moderne abbildet“.

Was genau in der 30 Minuten langen HR-Sendung zu sehen ist, weiß auch Bentrup noch nicht. Für Spannung ist also gesorgt...

Ein zweiter Sendetermin ist am Montag, 3. Dezember, um 11.35 Uhr.

Rubriklistenbild: © dpa