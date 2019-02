Waldsee: Schon jetzt laufen die Vorbereitungen für den Sommer

Die Bäder- und Hallenmanagement Langen GmbH (BaHaMa) stellt mit Unterstützung der Kommunalen Betriebe (KBL) ein Dutzend Container auf. Sie ersetzen alte Gebäude fürs Personal und die Aufsicht, die noch aus der Anfangszeit des Strandbads stammten, rund 50 Jahre auf dem Buckel hatten und aufgrund ihres Zustands abgerissen wurden.

+ Blick übers Wasser: Auch für die Badaufsicht und das Rote Kreuz gibt es am Waldsee neue Container. © Krauß/Stadt

BaHaMa hatte die Container schon vor längerer Zeit angeschafft. Sie standen jedoch zunächst auf dem früheren KBL-Bauhof an der Liebigstraße, wo sie nach dem Umzug an den neuen Standort an der Darmstädter Straße nicht mehr gebraucht werden. Neun Container wurden jetzt auf Betonplatten an die Stelle der früheren Personaleinrichtungen östlich des Kiosks platziert und bieten nach Angaben von BaHaMa-Geschäftsführer Joachim Kolbe den Beschäftigten künftig mehr Platz als bisher. Die anderen drei ersetzen die alte Hütte für die Aufsicht und dienen mit einem Raum auch als Unterkunft für das Rote Kreuz. Der Standort oberhalb des Sees bleibt unverändert.